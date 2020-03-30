Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение

Врачи из Американской академии офтальмологии заявили о симптоме коронавирусной инфекции, на который ранее не обращали внимания. Он проявляется на начальной стадии заболевания - это воспаление слизистой оболочки глаза, или конъюнктивит.

В заявлении специалистов говорится, что они обратили на это внимание после сообщений из Китая, где медики диагностировали у одного из пациентов с COVID-19 конъюнктивит. Американцы провели исследование и выяснили, что из 1099 пациентов с коронавирусом в Китае у 19 также выявили воспаление слизистой глаза. Данные были получены из 30 больниц в КНР.

Авторы исследования подчёркивают, что на это следует обратить особое внимание, но отмечают, что не только COVID-19 может вызвать болезнь глаз.