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Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение

30 марта 2020, 13:35  •  66 • В мире
Американские медики заявили о новом симптоме коронавирусной инфекции, который появляется на ранней стадии. Так, у пациентов наблюдается конъюнктивит - воспаление слизистой оболочки глаза. Специалисты призвали обратить на этот признак особое внимание.
Врачи из Американской академии офтальмологии заявили о симптоме коронавирусной инфекции, на который ранее не обращали внимания. Он проявляется на начальной стадии заболевания - это воспаление слизистой оболочки глаза, или конъюнктивит.
В заявлении специалистов говорится, что они обратили на это внимание после сообщений из Китая, где медики диагностировали у одного из пациентов с COVID-19 конъюнктивит. Американцы провели исследование и выяснили, что из 1099 пациентов с коронавирусом в Китае у 19 также выявили воспаление слизистой глаза. Данные были получены из 30 больниц в КНР.
Авторы исследования подчёркивают, что на это следует обратить особое внимание, но отмечают, что не только COVID-19 может вызвать болезнь глаз.
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