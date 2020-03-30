|
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
30 марта 2020, 13:35 • 66 • В мире
Американские медики заявили о новом симптоме коронавирусной инфекции, который появляется на ранней стадии. Так, у пациентов наблюдается конъюнктивит - воспаление слизистой оболочки глаза. Специалисты призвали обратить на этот признак особое внимание.
Врачи из Американской академии офтальмологии заявили о симптоме коронавирусной инфекции, на который ранее не обращали внимания. Он проявляется на начальной стадии заболевания - это воспаление слизистой оболочки глаза, или конъюнктивит.
В заявлении специалистов говорится, что они обратили на это внимание после сообщений из Китая, где медики диагностировали у одного из пациентов с COVID-19 конъюнктивит. Американцы провели исследование и выяснили, что из 1099 пациентов с коронавирусом в Китае у 19 также выявили воспаление слизистой глаза. Данные были получены из 30 больниц в КНР.
Авторы исследования подчёркивают, что на это следует обратить особое внимание, но отмечают, что не только COVID-19 может вызвать болезнь глаз.
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 марта 2020, 06:35
|
24 марта 2020, 10:35
|
23 марта 2020, 17:35
|
28 марта 2020, 08:35
|
26 марта 2020, 08:35
|
29 марта 2020, 12:35
|
25 марта 2020, 09:35