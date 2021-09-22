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Коронавирус впервые появился в США? Учёные Китая доказали это с помощью математики
22 сентября 2021, 22:25 • 89 • Политика
Китайские учёные выдвинули новую версию происхождения COVID-19. Математическая модель показывает, что коронавирус мог впервые появиться в США в сентябре 2019 года.
Коронавирус впервые мог появиться в США ещё в сентябре 2019 года, то есть на несколько месяцев раньше, чем в Китае. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале препринтов научных публикаций ChinaXiv.
Свой вывод учёные базируют на математической модели, построенной с использованием данных о количестве подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории США и Китая. Результаты математического анализа показывают, что с высокой долей вероятности COVID-19 начал распространяться в США в сентябре 2019 года.
- говорится в исследовании.
Что касается Китая, то, согласно математической модели, распространение вируса в Поднебесной началось примерно в конце декабря 2019 года.
Напомним, что разведка США обвиняет Китай в создании коронавируса и его утечке. В свою очередь Китай выдвигает версию о том, что болезнь в страну завезли американцы.
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