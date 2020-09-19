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Коронавирус возвращается? Новые ограничения вводят по всему миру - актуально о COVID-19

19 сентября 2020, 00:40  •  42 • В мире
Новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, вводят по всему миру. Неужели коронавирус возвращается?
Закрытые города и комендантский час
В связи с новыми всплесками заболеваемости в странах мира вводят всё новые ограничения. Так, целый китайский город Жуйли закрыли на карантин, а во Франции запретили общаться за пределами своих семей. В Иордании, например, ввели комендантский час и установили арест на две недели для нарушителей.
В целом такие решения, конечно, принимаются неспроста. Дело в резком всплеске заболеваемости - в Чехии, например, зарегистрирован новый антирекорд по заболеваемости, в Индии всего за сутки выявили почти 100 тысяч заражённых коронавирусом.
"Побочка" не всегда страшна
Тем временем в России продолжается совершенствование и разработка вакцины против коронавируса. Так, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал нормальную "побочку" от российской вакцины против COVID-19.
В беседе с "Интерфаксом" он отметил, что незначительные побочные эффекты от препарата у 14-15% сделавших прививку считаются обычными, стандартными для всех вакцин. По словам Гинцбурга, "около 600 человек в рамках исследования уже провакцинировано, всех подряд, серьёзных "побочек" нет".
По словам учёного, "температура 37,5-38 градусов, ломота в спине, головная боль, дискомфорт, покраснение в месте введения у 14-15%" - нормальные реакции организма при введении любой вакцины.
Гинцбург отметил, что новых противопоказаний по вакцине нет.
На первый - второй рассчитайсь!
Роспотребнадзор рассказал о мутациях коронавируса, в том числе и о двух самых устойчивых. В ведомстве уточнили, что в России таковых - около 99% исследуемых образцов.
По данным Роспотребнадзора, "в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2" было выявлено несколько тысяч мутаций. Однако лишь 22 из них - единичные. Их обнаружили ещё в первой декаде этого года - в январе-марте. То есть тогда, когда коронавирус активно начал распространяться по всему миру. Но позже "в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение".
Впрочем, как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, самых устойчивых мутаций коронавируса всего две. И в России таковые наблюдаются у около 99% исследуемых экспертами образцов. Именно их и завезли в нашу страну в начале весны.
"Детальное сравнение геномов вируса SARS-CoV-2 на территории России и зарубежных стран подтверждает, что именно варианты штаммов вируса SARS-CoV-2, циркулирующие на территории Западной Европы, которые в большинстве своём уже имели мутацию P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S), в марте и апреле 2020 года были массово завезены в Россию", - уточнили "РИА Новости" в ведомстве.
По данным Университета Хопкинса, по состоянию на утро 18 сентября из-за коронавируса в мире скончались 944 856 человек, заразились - 30 067 758.
На первом месте стабильно остаются США с показателями 197 633 умерших и 6 674 441 заразившихся, на втором месте Бразилия и на третьем - Индия. Россия на сегодняшний день находится на 12-м месте коронавирусного рейтинга.

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