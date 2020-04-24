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Коронавирус в США "бьёт" даже по домашним питомцам: Подтверждены первые случаи у кошек
24 апреля 2020, 14:10 • 77 • В мире
Коронавирус в США поражает уже даже домашних питомцев. Министерство сельского хозяйства страны подтвердило первые случаи COVID-19 у кошек, сообщает CNN. К счастью, согласно прогнозам врачей, животные скоро пойдут на поправку.
В США коронавирус выявили у двух кошек, сообщает CNN, ссылаясь на данные министерства сельского хозяйства страны. Это первые эпизоды заражения домашних питомцев в Штатах.
Отмечается, что у обоих животных, проживающих в Нью-Йорке, фиксируются признаки респираторных заболеваний средней тяжести. Прогнозы врачей, однако, оптимистичные. Они ожидают, что питомцы вскоре смогут полностью выздороветь.
Одной из кошек, как предполагают специалисты, вирус мог передаться от владельцев, у них ранее уже нашли COVID-19. Вторая, вероятно, заразилась в ходе прогулки. По крайней мере, у её хозяев наличия инфекции не диагностировали.
В министерстве при этом отметили, что никаких данных, подтверждающих серьёзную роль домашних животных в распространении коронавируса, нет.
Напомним, до этого в зоопарке города COVID-19 нашли у трёх львов и пяти тигров.
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