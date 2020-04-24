Коронавирус в США "бьёт" даже по домашним питомцам: Подтверждены первые случаи у кошек

В США коронавирус выявили у двух кошек, сообщает CNN, ссылаясь на данные министерства сельского хозяйства страны. Это первые эпизоды заражения домашних питомцев в Штатах.

Отмечается, что у обоих животных, проживающих в Нью-Йорке, фиксируются признаки респираторных заболеваний средней тяжести. Прогнозы врачей, однако, оптимистичные. Они ожидают, что питомцы вскоре смогут полностью выздороветь.

Одной из кошек, как предполагают специалисты, вирус мог передаться от владельцев, у них ранее уже нашли COVID-19. Вторая, вероятно, заразилась в ходе прогулки. По крайней мере, у её хозяев наличия инфекции не диагностировали.

В министерстве при этом отметили, что никаких данных, подтверждающих серьёзную роль домашних животных в распространении коронавируса, нет.

Напомним, до этого в зоопарке города COVID-19 нашли у трёх львов и пяти тигров.