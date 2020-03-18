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Коронавирус в России. Путин выступил с обращением
18 марта 2020, 09:35 • 19 • Политика
В ходе совещания с членами правительства России и представителями регионов президент Владимир Путин говорил о ситуации с распространением коронавируса. Он констатировал: массового проникновения болезни удалось избежать. Теперь же надо работать на опережение.
К совещанию у президента России Владимира Путина оперативный штаб подготовил свежие цифры по распространению коронавируса в стране. На сегодня выявлено 114 случаев заражения, и большинство из них - завезённые. По регионам разбивка за последние сутки выглядит так:
Владимир Путин констатировал, что массового проникновения заболевания в Россию удалось избежать:
Президент добавил, что "большинство государств уже столкнулись с последствиями, в некоторых странах (КНР или Республика Корея) ситуация меняется к лучшему, это совершенно очевидный факт". К сожалению, сложной пока остаётся ситуация в Европе. И везде "принимаются меры чрезвычайного характера". Среди них карантин, закрытие границ, отмена авиасообщения.
"Меры оправданны и продиктованы обстоятельствами, - подчеркнул Путин, добавив, что "вирусы никогда не имеют никаких государственных границ". Понимая это обстоятельство, мы должны делать всё возможное для защиты собственного населения.
Количество заболевших в России
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила президенту о последних данных по числу заболевших COVID-19. По её словам, большинство - 104 гражданина заразились за рубежом, 10 человек заразились внутри страны.
При этом, подчеркнула она, из 109 человек, которые сейчас проходят лечение в стационаре, у 106 заболевание проходит в лёгкой форме. Голикова отметила, что затормозить динамику распространения коронавируса удалось за счёт превентивных мер, предпринятых ещё в январе.
Ранее Голикова говорила, что в течение двух дней Минтруд и Минздрав пересмотрят порядок оформления выдачи и оплаты больничных листов лицам, находящимся на карантине. Накануне она отметила, что оплату больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса гражданам будут производить авансом каждый пятый рабочий день, чтобы граждане не теряли в доходе.
Поддержка медиков
На фоне ситуации с коронавирусом президент России предложил рассмотреть и предложить меры дополнительной поддержки медиков. "Рискуя своим здоровьем, они помогают другим", - отметил Владимир Путин.
Об этом глава государства также сказал в ходе совещания с членами правительства России. Одной из главных тем встречи стала ситуация с распространением коронавируса в стране.
Владимир Путин отметил роль медицинских работников, которые помогают другим, несмотря на угрозу собственному здоровью.
"Рискуя свои здоровьем, они помогают другим", - заявил президент.
В связи с этим Владимир Путин обратился к членам правительства с предложением рассмотреть вопрос дополнительной поддержки врачей и медицинского персонала лечебных учреждений. Кроме того, президент считает необходимым увеличить фонд оплаты труда врачей, медсестёр и других медиков в регионах, а также сотрудников Роспотребнадзора.
Лекарства от коронавируса
Кроме того, Путин сообщил, что подпсиал указ о возможности продажи безрецептурных препаратов дистанционно. При этом, тут же заметил глава государства, в документе говорится и о необходимости повысить ответственность за контрафакт.
"Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться и снабжать людей тем, что не пригодно для излечения", - подчеркнул Путин.
Он добавил, что этот вопрос – возможности удалённо купить препараты - сейчас наиболее чувствителен для тех, кто находится на карантине.
Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала сбивать температуру при коронавирусе и снимать боли обычным парацетамолом, а не ибупрофеном. Пока ясно, что парацетамол не даёт сильной "побочки", по крайней мере, по оценке организации, с точки зрения борьбы с коронавирусом. А по ибупрофену исследования продолжаются.
Кстати, сегодня американские представители сообщили, что приступили к тестированию вакцины от коронавируса на людях. Правда, этим заявлением они лишь пробудили подозрения. Ведь обычно вакцина создаётся от полугода до года. А столь быстрый срок работы показывает, что какие-то намётки или даже готовые решения уже были. Так откуда?
Тем временем в мире. Спорт отменяют
Если коротко, то календарь спортивных отмен в связи с распространением коронавируса выглядит так - все эти события поставлена на "стоп" в течение неопределённого периода времени.
Пока не ясно, что будет с Олимпиадой в Токио или, например, с чемпионатом мира по хоккею.
Заразится до 70 процентов населения?
Институт Роберта Коха назвал сроки пандемии коронавируса в мире. По мнению президента Института Роберта Коха Лотара Вилера, заразиться успеют до 70% людей.
Учёный считает, что сроки пандемии будут зависеть от того, насколько быстро будет разработана вакцина и как много людей переболеют коронавирусной инфекцией, выработав против неё иммунитет. По мнению Вилера, COVID-19 могут заразиться около 60–70% населения Земли, однако на сегодняшний день прогнозировать уровень смертности от вируса нельзя.
Говоря именно о немецкой ситуации, эксперт не исключил, что ограничительные меры, введённые в Германии в рамках борьбы против распространения коронавируса, будут действовать весь период пандемии.
Добавим, ранее в Китае рассказали, когда может закончиться пандемия COVID-19 в мире. Руководитель специальной экспертной комиссии китайского минздрава заявил, что уровень заболеваемости снизится к июню. Это если все страны будут прилагать усилия и следовать рекомендациям ВОЗ. Но есть и второй сценарий: если некоторые станут пренебрегать правилами, пандемия может затянуться.
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