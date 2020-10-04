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Коронавирус в России бьёт майские рекорды: Число заболевших стремительно растёт
04 октября 2020, 22:55 • 56 • Политика
В России выявили более 10 тысяч случаев коронавируса за сутки. Показатели заболеваемости вернулись к майским.
Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в России продолжает расти. За последние сутки выявлено сразу 10 тысяч новых случаев заражения. Об этом говорят данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
За текущую неделю количество заболевших увеличилось на 63 563. Это максимальный прирост заразившихся, сопоставимый с цифрами середины мая, когда за сутки число новых заболевших составляло свыше 10 тысяч. Всего неделей ранее количество новых заболевших в день не превышало 8 тысяч человек.
Главным очагом заражения, как и весной этого года, является Москва. За неделю в столице России выявили ещё 18 164 инфицированных. Это в два раза больше, чем всего неделей ранее. В воскресенье, 4 октября, ряды заболевших пополнили 3327 москвичей. Это также наивысший показатель, сопоставимый с цифрами мая.
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