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Коронавирус в "высших коридорах власти": Почему чиновники в России болеют, хотя все меры приняты

14 мая 2020, 00:55  •  9 • Политика
Специальный корреспондент газеты "Комсомольская правда", журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов высказал своё мнение в разговоре с Царьградом, почему, несмотря на принимаемые меры, коронавирус проник в "высшие коридоры власти".
В разговоре с Царьградом специальный корреспондент газеты "Комсомольская правда", журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов прокомментировал новость о заражении пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова коронавирусом и объяснил, почему опасная инфекция проникла в "высшие коридоры власти".
"Тут вопрос простой, и сам Песков вчера на него ответил, ему задали этот вопрос наши коллеги. Он сказал, что уже больше месяца не контактировал с Путиным очно, и это действительно так. Если вы посмотрите, суть в том, что круг людей, с которыми общался президент в последнее время, может, чуть больше, чуть меньше, он был ограничен. Если вы посмотрите даже на записи видеосовещаний, телеконференций, вы можете увидеть в некоторых отрывках, что там только люди в масках, которые обеспечивают, например, документы, папки. Там нет Дмитрия Пескова или кого-то из помощников", - обратил внимание Смирнов.
По его мнению, это сделано специально, чтобы как можно больше сократить круг контактов главы государства. Все сотрудники администрации президента по возможности переведены на удалёнку, добавил он.
"Но кому нужно было ходить на работу, те, конечно, ходили. Дмитрий Песков, как мы понимаем, действительно был в числе тех, кто ходил на работу. Но это была вынужденная мера. Потому что он не только пресс-секретарь президента, он ещё и замглавы администрации президента. То есть он должен вести ещё и большой объём административной работы", - пояснил Смирнов.
Журналист добавил, что не стал бы заострять внимание на том, кого мог заразить Песков, и заметил, что премьер-министр России Михаил Мишустин явно в бытовом плане был гораздо лучше защищён, чем все остальные, в том числе сотрудники администрации президента или Белого дома, но тем не менее его не минула чаша сия.
"Сейчас мы видим, как он выступает по телевизору, уже вполне здоров. То есть это не фатальная история, не надо её как-то демонизировать. Я не знаю насчёт того, лечат ли высокопоставленных чиновников как-то по-особому. Если бы существовал особый чудодейственный метод, он, наверное, распространился бы уже довольно широко. Ответ на вопрос, почему мы видим столько людей в высших коридорах власти, которые заболели коронавирусом, - там тестирование поставлено на другом уровне. Их чаще тестируют и чаще есть возможность выявить болезнь, которая у нас с вами, может быть, сейчас проходит бессимптомно, и мы про это просто не знаем", - предположил Смирнов.
Журналист признался, что ему сложно судить, правильно или нет работают те, кто обеспечивает безопасность чиновников.
"Если премьер-министр - охраняемое лицо, то за сотрудниками администрации сотрудник ФСО не ходит. Они обычные люди и живут обычной жизнью. А в данном случае коронавирус, как любая эпидемия, - это такая история, от которой очень сложно уберечься, как тебя ни охраняй. Вот Бориса Джонсона охраняли, и что? Тут сложно делать административные выводы о том, что это произошло, потому что кто-то не доработал. Тут сложно что-то гарантировать на президентском уровне. Наверное, какие-то страны могут себе это позволить, а какие-то - нет. В других странах мы видим, в США, например, вице-президент господин Пенс тоже вроде как то ли пострадал, то ли почти пострадал. И что? Его тоже охраняют", - заключил Смирнов.

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