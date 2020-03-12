Коронавирус в одном рукопожатии от Трампа: У встречавшегося с главой США бразильца нашли COVID-19

Встречавшийся с президентом США Дональдом Трампом официальный представитель правительства Бразилии заразился коронавирусом. Об этом сообщает бразильская ежедневная газета Folha.

Речь идёт о встрече, которая прошла в минувшие выходные. Как видно на фото с мероприятия, официальный представитель правительства Бразилии стоял по левую руку от главы США. Друг от друга их отделял лишь вице-президент США Майк Пенс.

Таким образом, под угрозой заражения не только глава Белого дома, но и его заместитель. При этом стоит отметить, что ранее Трамп заявил, что не видит смысла в прохождении теста на коронавирус, так как не имеет симптомов заболевания.

Я не думаю, что это (тест на коронавирус) важно, но могу это сделать. Я не вижу причин для этого, чувствую себя очень хорошо, - заявил Дональд Трамп на пресс-конференции после беседы в Сенате Конгресса с представителями Республиканской партии, посвящённой ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что 7 марта стало известно, что у одного из участников конференции консервативных кругов Республиканской партии Соединённых Штатов обнаружен коронавирус. Само мероприятие состоялось 29 февраля. Дональд Трамп присутствовал на нём. Сам заболевший с президентом не общался, но мог контактировать с людьми, которые потом находились рядом с лидером США.

Фото: скриншот Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти"