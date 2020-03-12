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Коронавирус в одном рукопожатии от Трампа: У встречавшегося с главой США бразильца нашли COVID-19
12 марта 2020, 22:35 • 68 • Политика
Официальный представитель правительства Бразилии, который встречался с президентом Трампом в минувшие выходные, заразился коронавирусом.
Встречавшийся с президентом США Дональдом Трампом официальный представитель правительства Бразилии заразился коронавирусом. Об этом сообщает бразильская ежедневная газета Folha.
Речь идёт о встрече, которая прошла в минувшие выходные. Как видно на фото с мероприятия, официальный представитель правительства Бразилии стоял по левую руку от главы США. Друг от друга их отделял лишь вице-президент США Майк Пенс.
Таким образом, под угрозой заражения не только глава Белого дома, но и его заместитель. При этом стоит отметить, что ранее Трамп заявил, что не видит смысла в прохождении теста на коронавирус, так как не имеет симптомов заболевания.
Стоит отметить, что 7 марта стало известно, что у одного из участников конференции консервативных кругов Республиканской партии Соединённых Штатов обнаружен коронавирус. Само мероприятие состоялось 29 февраля. Дональд Трамп присутствовал на нём. Сам заболевший с президентом не общался, но мог контактировать с людьми, которые потом находились рядом с лидером США.
Фото: скриншот Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти"
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