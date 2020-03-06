Коронавирус в Европе оживил продажи романа Камю "Чума"

Как пишет La Répubblica, в Италии, где вирус бушует сильнее, чем в других европейских странах, продали уже более 2500 экземпляров.

Таким образом, за месяц, "Чума" по популярности поднялась с 71-го на третье место.

Во Франции, по данным сайта Edistat, рост продаж не так высок. Хотя за последнюю неделю произведение приобрели 1700 раз. Плюс в конце февраля купили еще 800 книг.

К 5 марта число заболевших коронавирусом во Франции составило 423 человека, семеро скончались.

Примечательно, что "Чума" была написана в 1947 году и речь в ней идёт о распространении нацизма как чумы.