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Коронавирус в Европе оживил продажи романа Камю "Чума"

06 марта 2020, 17:35  •  66 • В мире
Распространение коронавируса в Европе оживило продажи романа Альбера Камю "Чума". Особенный ажиотаж в странах, где заразившихся COVID-19 больше всего.
Как пишет La Répubblica, в Италии, где вирус бушует сильнее, чем в других европейских странах, продали уже более 2500 экземпляров.
Таким образом, за месяц, "Чума" по популярности поднялась с 71-го на третье место.
Во Франции, по данным сайта Edistat, рост продаж не так высок. Хотя за последнюю неделю произведение приобрели 1700 раз. Плюс в конце февраля купили еще 800 книг.
К 5 марта число заболевших коронавирусом во Франции составило 423 человека, семеро скончались.
Примечательно, что "Чума" была написана в 1947 году и речь в ней идёт о распространении нацизма как чумы.

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