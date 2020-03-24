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Коронавирус в большой политике: Трамп сбежал от одного врача, а Путин лично отправился в Коммунарку

24 марта 2020, 21:35  •  38 • Политика
Интересное отношение в большой политике к коронавирусу проявляют лидеры разных стран. Так, президент Дональд Трамп сразу сбежал от одного врача, едва та призналась, что у неё температура. При этом факта подтверждения заболевания нет. А президент России Владимир Путин лично отправился в Коммунарку, чтобы на месте изучить ситуацию.
О том, что коронавирус - заболевание опасное и даже смертельно опасное, знает весь мир. Но при этом люди по-разному относятся к этой болезни. Кто-то паникует и шарахается даже от тех, кто просто простужен, а кто-то готов лично поддержать людей, помочь.
И в большой политике ситуация, как оказалось, похожа. Так, например, президент США Дональд Трамп сразу сбежал от одного врача, едва та призналась, что у неё температура.
Дело было во время конференции по коронавирусу, во время которой глава Белого дома спешно ретировался от координатора по борьбе с коронавирусом администрации США Деборы Биркс после её слов о температуре.
Медик сообщила о том, что в субботу у неё была небольшая температура, она почувствовала лёгкое недомогание. После её слов стоявший совсем рядом Трамп смог произнести лишь сдавленное "ох" и, взмахнув руками, отбежал в сторону. После та призналась, что сдавала тест на коронавирус и он показал отрицательный результат.
В то же время президент России Владимир Путин лично прибыл в больницу в Коммунарке, чтобы на месте изучить ситуацию.
"Путин прибыл в больницу в Коммунарке", - сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в больницу глава государства поехал после того, как провёл совещание по вопросам борьбы с коронавирусом.
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