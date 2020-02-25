Коронавирус украинского единства

«Единая Украина» - идеологический фантом майданщиков, - не выдерживает проверку коронавирусом. Скандал в Новых Санжарах Полтавской области, устроенный местными жителями, не желавшими дышать одним воздухом со своими согражданами, вернувшимися из Китая, - это были цветочки. А вот вам и ягодки – в Закарпатье противоэпидемиологическая комиссия предложила размещать возвращающихся из Италии украинцев в местных тюрьмах. Резон такой: больницы не подготовлены, врачи не могут гарантировать безопасность.

А тюрьмы на Западной Украине пустуют – так чего им простаивать почём зря? Надеть респираторы на тюремщиков – и пусть занимаются карантином! Это, если что, не шутки – это решение одобрили власти Ужгорода, и их пример готовы подхватить в Луцке, во Львове, в Тернополе и Ивано-Франковске. В соответствующих областях уже сформированы пять групп экстренного реагирования, в чьи задачи вменяется отсеивать прибывающих из Италии сограждан. Кстати, примечательный штрих. В Ужгороде поначалу не решались «госпитализировать» возвращающихся сограждан в тюрьмы – идея показалась сомнительной. И до чего додумались местные чиновники – обустроить концентрационный лагерь. Правда, называли его, стесняясь, «фильтрационным». Идея всем понравилась, но вот беда – на её реализацию в местной казне не нашлось денег! А в Киеве на просьбу подкинуть деньжат на обустройство лагеря покрутили у виска пальцем. И вот в Ужгороде призадумались, и решение пришло само собой – тюрьмы! Дёшево и сердито!

Сколько украинцев работает в Италии, точно сказать сложно. Известно, что Италия –вторая после Польши страна Евросоюза по числу работающих там украинцев. Речь может идти примерно о сотне тысяч заробитчан. Причём, в Италию, как правило, едут работать женщины от сорока лет – сиделками у больных и пожилых людей, домоправительницами и детскими воспитательницами. Нынче в Италии – беда с коронавирусом, и украинских граждан, возможно, местные власти попросят на выход – так, во всяком случае, рассуждают в администрации Закарпатья.

Остаётся дождаться решений местных властей на Волыни и в Галиции – если и там возвращающимся из Европы согражданам предложат пройти карантин в тюрьме, значит идеи украинского единства испытание коронавирусом не прошли.