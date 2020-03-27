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Коронавирус убил звезду "Крокодила Данди". В США Марка Блума не спасли

27 марта 2020, 18:35  •  39 • В мире
Американская знаменитость Марк Блум умер от осложнений, которые принёс с собой COVID-19. Актёру было 69. Коронавирус убил звезду фильма "Крокодил Данди".
Нью-йоркский театр Playwrights Horizons на своей странице в Twitter сообщил о смерти Марка Блума.
"Playwrights Horizons отдаёт дань уважения Марку Блуму, дорогому старому другу и блестящему актёру, который ушёл из жизни на этой неделе", - сказано в сообщении.
Портал о жизни знаменитостей TMZ рассказал о причине смерти звезды - осложнения, которые вызвал коронавирус. Подробностей о течении болезни нет.
Марк Блум родился в 1950 году. Его портрет разместили в школьном зале славы, когда Блум был ещё старшеклассником. Окончил Пенсильванский университет. На сцену вышел, когда ему было около 20 лет. В 1980-х известность ему принесли фильмы "Крокодил Данди", "Свидание вслепую", "Отчаянно ищу Сьюзен" и другие. Его приглашали и в сериалы для участия в эпизодах. Например, в "Клан Сопрано" и "C.S.I.: Майами".
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