Коронавирус убил звезду "Крокодила Данди". В США Марка Блума не спасли

Нью-йоркский театр Playwrights Horizons на своей странице в Twitter сообщил о смерти Марка Блума.

"Playwrights Horizons отдаёт дань уважения Марку Блуму, дорогому старому другу и блестящему актёру, который ушёл из жизни на этой неделе", - сказано в сообщении.

Портал о жизни знаменитостей TMZ рассказал о причине смерти звезды - осложнения, которые вызвал коронавирус. Подробностей о течении болезни нет.

Марк Блум родился в 1950 году. Его портрет разместили в школьном зале славы, когда Блум был ещё старшеклассником. Окончил Пенсильванский университет. На сцену вышел, когда ему было около 20 лет. В 1980-х известность ему принесли фильмы "Крокодил Данди", "Свидание вслепую", "Отчаянно ищу Сьюзен" и другие. Его приглашали и в сериалы для участия в эпизодах. Например, в "Клан Сопрано" и "C.S.I.: Майами".