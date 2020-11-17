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Коронавирус убил "шведскую модель" группового иммунитета

17 ноября 2020, 15:50  •  156 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что "шведская модель" погибла в борьбе с вирусом". Так он прокомментировал отказ страны от идеи группового иммунитета.
COVID-диссидент Швеция сдалась-таки под напором коронавируса и отказалась от своей идеи группового иммунитета и вводит ограничения по массовому скоплению людей.
"Коронавирусу плевать на наши чувства, - отметил премьер страны Стефан Лёвен. - Поэтому необходимы дополнительные запреты".
Политик признал, что в Швеции "отчасти сложная, но и очень простая" ситуация с коронавирусом, отметив, что "мы живем в тяжёлые времена, а будет ещё хуже". В то же время Лёвен призвал граждан отказаться от походов в спортзалы и библиотеки и отменить вечеринки.
То, что коронавирус убил "шведскую модель" группового иммунитета, отметил и российский сенатор Алексей Пушков. В своём одноимённом авторском Telegram-канале он отметил, что "шведская модель" погибла в борьбе с вирусом", а местные иммунологи отвергли идею коллективного иммунитета.
"Слишком многие должны умереть в его ожидании, - высказался Пушков. - А такой иммунитет, по их мнению, в обозримой перспективе недостижим. Если достижим вообще".

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