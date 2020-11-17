COVID-диссидент Швеция сдалась-таки под напором коронавируса и отказалась от своей идеи группового иммунитета и вводит ограничения по массовому скоплению людей.

"Коронавирусу плевать на наши чувства, - отметил премьер страны Стефан Лёвен. - Поэтому необходимы дополнительные запреты".

Политик признал, что в Швеции "отчасти сложная, но и очень простая" ситуация с коронавирусом, отметив, что "мы живем в тяжёлые времена, а будет ещё хуже". В то же время Лёвен призвал граждан отказаться от походов в спортзалы и библиотеки и отменить вечеринки.

То, что коронавирус убил "шведскую модель" группового иммунитета, отметил и российский сенатор Алексей Пушков. В своём одноимённом авторском Telegram-канале он отметил, что "шведская модель" погибла в борьбе с вирусом", а местные иммунологи отвергли идею коллективного иммунитета.

"Слишком многие должны умереть в его ожидании, - высказался Пушков. - А такой иммунитет, по их мнению, в обозримой перспективе недостижим. Если достижим вообще".