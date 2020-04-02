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Коронавирус убил обладателя "Эмми". Ему было всего 52 года
02 апреля 2020, 19:35 • 41 • В мире
В США умер обладатель премии "Эмми" и номинант на "Оскар" Адам Шлезингер. 52-летнего музыканта убил коронавирус.
Больше недели провёл основатель рок-группы Fountains of Wayne и коллектива Ivy Адам Шлезингер в одной из больниц штата Нью-Йорк. Однако все усилия врачей оказались напрасны. Музыкант умер.
52-летнего обладателя премии "Эмми", номинанта на "Оскар" убил коронавирус. Об этом сообщает Variety.
Уточняется, что музыканта убил коронавирус. Смерть наступила 1 апреля, утром. Буквально накануне его адвокат, как отмечают журналисты, сообщил, что Шлезингер "очень болен".
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