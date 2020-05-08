Коронавирус у козы и папайи: Что не так с тестами на COVID-19

Танзанийский лидер уволил директора национальной лаборатории здравоохранения Ньямбура Мореми. Его специалисты обнаружили коронавирус у странных пациентов. Чтобы выяснить, что не так с тестами, каждый образец был особым образом промаркирован, чтобы быть похожим на реальный. На пробирках указали пол и возраст "пациентов".

Оказалось, что абсолютно здорово автомобильное масло. У джекфрута результаты лабораторного исследования были неоднозначными, а вот папайе не повезло - у этого фрукта точно коронавирус. Подтвердился COVID-19 также у африканской козы и птицы.

В материале Reuters не указано, из какой страны в Танзанию были привезены тест-системы на коронавирус. Известно, что сейчас их использовать временно перестали. Впереди дополнительное исследование их эффективности. Джон Магуфули заявил о своих опасениях: не исключено, что раньше COVID-19 могли ошибочно выявить у ряда граждан и совершенно напрасно госпитализировать их.