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Коронавирус тестирует систему власти и общественный строй в Китае

18 февраля 2020, 13:09  •  54 • Аналитика

Мир, изрядно напуганный эпидемией коронавируса в Китае, постепенно отходит от удара и начинает анализировать, как справляются власти Поднебесной с нахлынувшей на страну проблемой.


Гражданская ответственность в китайском обществе


Дело это крайне непростое. Провинцию Хубэй, откуда пошла новая зараза, населяют более 58 миллионов человек. Близко к тому, что имеют, например, такие крупные европейские страны как Италия (60 млн.), Великобритания (62 млн.) или Франция (65 млн.).



Получается, целая страна разом стала на карантин с эвакуацией миллионов людей, с ограничением на въезд и выезд, на передвижение по городской территории и ещё многими другими запретами, которым беспрекословно подчинилось местное население.

В этой связи вспоминается недавний случай в Петербурге, где прилетевшая из Китая барышня сбежала из больницы, куда её поместили на карантин с подозрением на коронавирус. Легкомысленная дамочка взломала электронный замок карантинного бокса и скрылась.

Очень скоро она начала давать интервью местным СМИ, рассказывая им о своих гражданских правах и поддерживающих её адвокатах. Дамочку вернули в больницу через суд и даже наказали штрафом в 500 рублей за невыполнение законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (часть 1 статьи 19.5 КоАП). Вокруг этой истории в сетях теперь развернулась оживлённая дискуссия.

В Китае такой безответственный поступок невозможен по определению. Здесь уже давно действует система социального доверия, основу которой составляют «черные» и «красные» списки. В «красный» список попадают люди за добропорядочное поведение.

Например, за сдачу крови на донорских пунктах человека не только включат в привилегированный список, но и дадут специальную карту с 50%-ной скидкой на проезд в городском транспорте. Подобные поощрения можно получить за помощь полиции, другие проявления гражданской ответственности и честности.

В «чёрный список» легко попасть за проступок, похожий на "самоуправство" нашей петербурженки, которую в итоге суд отправил на принудительную госпитализацию. Список чёрных прегрешений большой. Здесь нарушение правил дорожного движения и правил провоза багажа в общественном транспорте, неисполнение решений суда и неподчинение требованиям властей, непогашение вовремя кредитов и поведение в интернет-сетях…

Попавшие в «чёрный список» лишаются работы в госучреждениях. Им запрещают занимать руководящие должности, отказывают в авиабилетах и спальных местах ночных поездов, местах в люксовых гостиницах и ресторанах.

Для, людей, не соблюдающих общественные приличия и правила, установлен солидный перечень ограничений. Причём, попав в «чёрный список», выбраться из него совсем не просто. Западные правдолюбцы уже окрестили китайскую систему «цифровым концлагерем». Однако теперь, глядя на дисциплину, царящую в карантинном Ухане, языки поприкусили. Потому что действия китайских властей уберегают от опасной заразы и самих критиков Китая.

Что вынуждены признать западные эксперты


Система власти в Китае в целом похожа на другие страны. На всей своей вертикали она сочетает законодательную (собрание народных представителей) и исполнительную (правительства всех уровней) ветви власти.

Однако есть два существенных отличия, например, от западных демократий. Во-первых, это строгая подчинённость по вертикали снизу вверх. Во-вторых, наличие комитетов Компартии Китая, выступающих как в роли арбитра над властью, так и самостоятельно принимающих важные для общества решения.

В истории с коронавирусом был такой эпизод. Председатель КНР Си Цзиньпин созвал Постоянный комитет Политбюро ЦК Компартии. На совещании обсудили вопросы профилактики и контроля над эпидемией и приняли решение направить в Ухань для борьбы с коронавирусом дополнительно 2600 медработников.



Разнарядка ушла в низовые партийные комитеты. Там подобрали людей, провели инструктаж. Одна из медсестёр потом делилась в телесюжете своими впечатлениями от встречи в партийном комитете. Функционеры компартии призвали медиков к самопожертвованию во имя страны и общества в это трудное для Китая время.

Сестра подтвердила корреспонденту свою готовность работать в Ухане, не считаясь с угрозой собственной жизни, и даже – готовность пожертвовать жизнью, если так сложатся обстоятельства. Её настрой не объяснить какими-то списками гражданской ответственности. Скорее всего, это результат общественного воспитания, известного нам с советских времён.

Оно подкрепляется высоким уровнем требовательности к чиновникам и партийным функционерам, находящимся во власти. Для них существует своя система запретов, зафиксированных в партийных и правительственных постановлениях. Госслужащим много чего запрещено. Доходит даже до таких мелочей, как курение в общественных местах. За это нарушение в Китае чиновник запросто может лишиться своей работы.

Западные наблюдатели с иронией смотрят на эти правила китайской жизни. Говорят, про права человека и прочие свои ценности. Однако сейчас почти в один голос признают: существующая в Китае система власти помогла борьбе с острой и опасной эпидемией, которая буквально тестирует всю систему власти КНР. В отсутствие общественной дисциплины, чёткого общественного строя последствия её могли бы быть более трагичными.
Геннадий Грановский

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