Коронавирус: так борьба или всё-таки полумеры • 49 • Аналитика

В московском метро – тысячные очереди из-за пропускного режима, но одиночку в безлюдном парке могут оштрафовать. «Звезды» шоу-бизнеса зовут соблюдать самоизоляцию, но сами не покидают телеэфир. В итоге меры против пандемии вызывают все больше вопросов.



Борьбой с коронавирусом сегодня заняты почти все страны мира, а эксперты и аналитики, тем временем, обсуждают, как быть человечеству в настоящее время, как ему жить после пандемии и вообще как эта загадочная болезнь охватила планету. Например, американская разведка, как выяснилось, еще в ноябре 2019 года предупреждала страны НАТО и Израиль о распространении коронавируса, хотя Китай официально заговорил об эпидемии лишь в самом конце декабря 2019 года.







Кстати, и в России осенью 2019 года во многих регионах имело место увеличение случаев заболевания вирусной пневмонией (чего таить, и у автора этих строк жена и дочь переболели воспалением легких как раз в это время, да и среди знакомых и соседей много кто болел именно осенью–зимой). Так что, вполне вероятно, что вирус стал распространяться еще в 2019 году, но лишь сейчас правительства обратили на него внимание. При этом официальная точка зрения военного ведомства США остается прежней: SARS-CoV-2 имеет естественное происхождение.



Практически во всех регионах России введен режим самоизоляции. Власть утверждает, что самоизоляция – один из самых действенных способов не допустить дальнейшего роста числа заболевших. В определенном смысле это действительно так, но только если в том случае, если это настоящая самоизоляция, а не выборочная, когда в той же Москве миллионы людей продолжают работать и ходить на работу.



Но взять любой среднестатистический город и что мы видим? Из-за сокращения автобусов на маршрутах общественный транспорт переполнен, на остановках – очереди (про пропускную систему в метро Москвы можно даже не упоминать). Заразиться в автобусе или очереди в него гораздо проще, чем во время прогулки в парке или, о ужас, поездки с членами семьи, с которыми и так живешь под одной крышей, на дачу - на шашлыки.



Патрульные проверяют каждый день сотни людей, прикасаясь к их документам (пусть и в перчатках - или на перчатках вирус сразу же погибает?..) , подходя к ним ближе установленной социальной дистанции. И ладно бы подходили к явно праздно шатающимся группам граждан, но ведь останавливают одиноких прохожих, идущих в магазин. Какой в этом смысл, если тот же страж порядка может выступить в роли переносчика заболевания?





Вряд ли подобные меры действительно препятствуют распространению коронавируса. К тому же, как и ожидалось, власть с удовольствием ввела меры полицейского характера, но практически не оказала населению реальной социальной поддержки.



Не удивительно, что население в целом восприняло режим самоизоляции скорее негативно, особенно когда стало ясно, что «нерабочей неделей», о которой говорил Владимир Путин в конце марта, не обойтись. Не случайно ведь президент соседней Беларуси Александр Лукашенко, когда его спросили о введении режима самоизоляции, ответил прямо:



Что мы будем жрать?

Не зря принимаемые российским руководством меры называют полумерами. Самоизоляция, помощь малообеспеченным семьям с тремя детьми и московским безработным – безусловно, позитивные начинания.



Но надо признать, что минусы перевешивают плюсы:



- вопрос социальной поддержки более широких категорий населения не решен;

- федеральная власть сбросила ответственность на губернаторов;

- на местах организация санитарно-эпидемиологических мер хромает;

- по малому и среднему бизнесу нанесен сильнейший удар, реальной помощи ему нет;

- СМИ и соцсети способствуют нарастанию панических и упаднических настроений, нагнетают истерию.



Кстати, общество сейчас разделилось на горячих сторонников и противников самоизоляции. Одни призывают чуть ли не сажать в тюрьму тех, кто вышел на улицу, другие обвиняют власть едва ли не в фашизме и рассуждают о сговоре мировых элит. И ответ на вопрос о том, как России выйти из сложившейся ситуации и преодолеть ее последствия, пожалуй, не может сегодня дать никто.



Если верить официальной статистике, то Россия вышла на одно из первых мест по темпам роста числа выявленных заболевших COVID-19 за сутки - свыше 4 тысяч случаев в течение суток. Для сравнения, США - 3674, Германия - 1566, Испания - 2132, Южная Корея - 22.







Но сложно отрицать, что эта пандемия мир изменит, в некотором смысле «перезагрузив» и экономическую систему, и политические отношения, и, что еще важнее, социальные и социокультурные основы бытия современного человека. Атомизация современного общества станет еще большей, целые сферы деятельности стремительно цифровизируются, контроль за каждым человеком усилится - и это лишь первое, о чем мы можем предполагать. В московском метро – тысячные очереди из-за пропускного режима, но одиночку в безлюдном парке могут оштрафовать. «Звезды» шоу-бизнеса зовут соблюдать самоизоляцию, но сами не покидают телеэфир. В итоге меры против пандемии вызывают все больше вопросов.Борьбой с коронавирусом сегодня заняты почти все страны мира, а эксперты и аналитики, тем временем, обсуждают, как быть человечеству в настоящее время, как ему жить после пандемии и вообще как эта загадочная болезнь охватила планету. Например, американская разведка, как выяснилось, еще в ноябре 2019 года предупреждала страны НАТО и Израиль о распространении коронавируса, хотя Китай официально заговорил об эпидемии лишь в самом конце декабря 2019 года.Кстати, и в России осенью 2019 года во многих регионах имело место увеличение случаев заболевания вирусной пневмонией (чего таить, и у автора этих строк жена и дочь переболели воспалением легких как раз в это время, да и среди знакомых и соседей много кто болел именно осенью–зимой). Так что, вполне вероятно, что вирус стал распространяться еще в 2019 году, но лишь сейчас правительства обратили на него внимание. При этом официальная точка зрения военного ведомства США остается прежней: SARS-CoV-2 имеет естественное происхождение.Практически во всех регионах России введен режим самоизоляции. Власть утверждает, что самоизоляция – один из самых действенных способов не допустить дальнейшего роста числа заболевших. В определенном смысле это действительно так, но только если в том случае, если это настоящая самоизоляция, а не выборочная, когда в той же Москве миллионы людей продолжают работать и ходить на работу.Но взять любой среднестатистический город и что мы видим? Из-за сокращения автобусов на маршрутах общественный транспорт переполнен, на остановках – очереди (про пропускную систему в метро Москвы можно даже не упоминать). Заразиться в автобусе или очереди в него гораздо проще, чем во время прогулки в парке или, о ужас, поездки с членами семьи, с которыми и так живешь под одной крышей, на дачу - на шашлыки.Патрульные проверяют каждый день сотни людей, прикасаясь к их документам (пусть и в перчатках - или на перчатках вирус сразу же погибает?..) , подходя к ним ближе установленной социальной дистанции. И ладно бы подходили к явно праздно шатающимся группам граждан, но ведь останавливают одиноких прохожих, идущих в магазин. Какой в этом смысл, если тот же страж порядка может выступить в роли переносчика заболевания?Вряд ли подобные меры действительно препятствуют распространению коронавируса. К тому же, как и ожидалось, власть с удовольствием ввела меры полицейского характера, но практически не оказала населению реальной социальной поддержки.Не удивительно, что население в целом восприняло режим самоизоляции скорее негативно, особенно когда стало ясно, что «нерабочей неделей», о которой говорил Владимир Путин в конце марта, не обойтись. Не случайно ведь президент соседней Беларуси Александр Лукашенко, когда его спросили о введении режима самоизоляции, ответил прямо:Не зря принимаемые российским руководством меры называют полумерами. Самоизоляция, помощь малообеспеченным семьям с тремя детьми и московским безработным – безусловно, позитивные начинания.Но надо признать, что минусы перевешивают плюсы:- вопрос социальной поддержки более широких категорий населения не решен;- федеральная власть сбросила ответственность на губернаторов;- на местах организация санитарно-эпидемиологических мер хромает;- по малому и среднему бизнесу нанесен сильнейший удар, реальной помощи ему нет;- СМИ и соцсети способствуют нарастанию панических и упаднических настроений, нагнетают истерию.Кстати, общество сейчас разделилось на горячих сторонников и противников самоизоляции. Одни призывают чуть ли не сажать в тюрьму тех, кто вышел на улицу, другие обвиняют власть едва ли не в фашизме и рассуждают о сговоре мировых элит. И ответ на вопрос о том, как России выйти из сложившейся ситуации и преодолеть ее последствия, пожалуй, не может сегодня дать никто.Если верить официальной статистике, то Россия вышла на одно из первых мест по темпам роста числа выявленных заболевших COVID-19 за сутки - свыше 4 тысяч случаев в течение суток. Для сравнения, США - 3674, Германия - 1566, Испания - 2132, Южная Корея - 22.Но сложно отрицать, что эта пандемия мир изменит, в некотором смысле «перезагрузив» и экономическую систему, и политические отношения, и, что еще важнее, социальные и социокультурные основы бытия современного человека. Атомизация современного общества станет еще большей, целые сферы деятельности стремительно цифровизируются, контроль за каждым человеком усилится - и это лишь первое, о чем мы можем предполагать. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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