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Коронавирус стал частью информационной войны: Эксперты признали нереальность отмены американских санкций

05 апреля 2020, 02:35  •  50 • Политика
Эксперты признали нереальность отмены американских санкций, указав на то, что даже коронавирус стал частью информационной войны.
Нынешняя система власти в США не предполагает отмену антироссийских санкций. Об этом "ПолитЭксперту" заявил депутат Государственной Думы Евгений Фёдоров.
Ранее стало известно о том, что представители Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Великобритании, Украины и Грузии заблокировали в Генассамблее ООН российскую резолюцию, направленную на отмену односторонних санкций, мешающих борьбе с мировой пандемией коронавируса. При этом был проигнорирован аргумент о том, что ограничения нанесут вред большому количеству людей.
Как пояснил парламентарий, многие государства начали воспринимать коронавирусную инфекцию в плоскости информационной войны. Пандемия не повлияет на санкции, ибо страны по-прежнему хотят давить оппонентов.
"Так устроена история человечества, построенная на конкуренции наций. Конечно, они и не могли принять проект резолюции, это форма войны", - поведал он.
Проблема также заключается в том, что ряд государств пытаются давить через ВОЗ, давая Москве советы по "борьбе с коронавирусом". При этом США запустили печатный станок, чтобы выделить деньги для зарубежных партнёров, в обмен на которые в страну потекут ресурсы.
"Они видят своё спасение, грубо говоря, путём выкручивания рук России, Китая, Индии и других стран", - добавил Фёдоров.
Данную точку зрения разделяет и политолог Владимир Корнилов. Он напомнил про вал пропагандистских статей в западных СМИ, в которых содержатся безосновательные обвинения в адрес РФ. Так, итальянская газета La Stampa заявила, что 80% предоставленной Москвой гумпомощи якобы оказалась "бесполезной".
"Западный либеральный истеблишмент сделает всё для того, чтобы все информационные, если хотите, пропагандистские бреши, которые они допустили в ходе пандемии, залатать как можно быстрее", - пояснил он РИА ФАН.
Ранее французские СМИ сообщили о том, что американцы перехватывают китайские грузы с медицинскими масками, которые предназначались для отправки в другие страны. Это связано с тем, что представители США предлагают цену в два раза больше, чем представители Франции. Информацию подтвердил президент французского региона Прованс - Альпы - Лазурный Берег Рено Мюзелье.

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