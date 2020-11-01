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Коронавирус сразил советника Эрдогана и главу МВД Турции

01 ноября 2020, 13:45  •  63 • Политика
Коронавирус сразил советника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главу МВД страны. Оба проходят курс лечения.
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил о том, что он заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил телеканал "360".
Речь идёт об Ибрагиме Калыне. Советник главы государства рассказал, что он перенёс заболевание в лёгкой форме и уже находится на финальном этапе лечения.
"Благодарю всех, кто звонил, спрашивал, отправлял сообщения, молился", - поведал политик.
При этом заразился также и министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Его вместе с женой и дочерью госпитализировали. При этом COVID-19 у него нашли в результате тестирования ещё в начале недели.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что турецкая сторона также ведёт самостоятельные разработки вакцины от COVID-19, которые должны завершиться уже весной 2021 года. При этом турецкие учёные внимательно следят за успехами своих коллег в России, США и Китае.
Как передаёт РИА ФАН, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус обеспокоен долгосрочными последствиями COVID-19.
Дело в том, что медики выявили целый набор симптомов, которые не только меняются, но и усиливаются со временем. В частности, речь идёт о проблемах с лёгкими и сердцем, кашле, повышенной утомляемости, сложностях с дыханием и так далее.
А губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что массовая вакцинация от COVID-19 должна стартовать в регионе уже в конце 2020 года. Местные жители смогут получить прививку бесплатно по полису ОМС, сейчас в области разворачивают прививочные пункты и обучают медиков.

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