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Коронавирус спутал планы российским гимнастам: Нагорный заявил об отказе наших биться за Кубок мира в США
28 февраля 2020, 23:24 • 72 • В мире
Коронавирус спутал планы российским гимнастам. В своём Instаgram член сборной России Никита Нагорный заявил об отказе наших биться за Кубок мира в США.
"В связи с обострением коронавируса в мире сборная команда России по спортивной гимнастике не примет участия в этапе Кубка мира в США", - написал он, однако позже удалил пост.
Как отмечает Telegram-канал "Подъём", Олимпийские игры в Токио тоже оказались под угрозой срыва. Один из членов МОК сообщил, что организаторы Олимпиады должны до конца мая проверить, находится ли ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции нового вида, под контролем.
Однако пока, согласно официальным заявлениям Олимпийского комитета, подготовка к соревнованиям проходит по плану.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус похвалил Россию за своевременно принятые меры в борьбе против коронавируса. Он указал, что на протяжении двух недель в ряде государств, в том числе РФ, не фиксируется новых случаев заболевания.
К настоящему времени число заражённых в Китае превысило 78 тыс. человек. Скончалось более 2700.
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