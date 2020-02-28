Коронавирус спутал планы российским гимнастам: Нагорный заявил об отказе наших биться за Кубок мира в США

"В связи с обострением коронавируса в мире сборная команда России по спортивной гимнастике не примет участия в этапе Кубка мира в США", - написал он, однако позже удалил пост.

Как отмечает Telegram-канал "Подъём", Олимпийские игры в Токио тоже оказались под угрозой срыва. Один из членов МОК сообщил, что организаторы Олимпиады должны до конца мая проверить, находится ли ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции нового вида, под контролем.

Однако пока, согласно официальным заявлениям Олимпийского комитета, подготовка к соревнованиям проходит по плану.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус похвалил Россию за своевременно принятые меры в борьбе против коронавируса. Он указал, что на протяжении двух недель в ряде государств, в том числе РФ, не фиксируется новых случаев заболевания.

К настоящему времени число заражённых в Китае превысило 78 тыс. человек. Скончалось более 2700.