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Коронавирус спровоцировал новую беду: Мир предупредили о "тикающей бомбе"
14 марта 2021, 08:05 • 412 • В мире
Коронавирус спровоцировал новую беду. Датские учёные предупредили мир о "тикающей пластиковой бомбе", которая может представлять для экологии даже большую угрозу, нежели полиэтиленовые пакеты.
Специалисты Университета Южной Дании заявили о серьёзной экологической угрозе, спровоцированной пандемией коронавируса, сообщает издание Daily Mail.
Они обратили внимание, что в период распространения COVID-19 по всей планете стали использовать колоссальное количество медицинских масок. В результате ежедневно в мусор отправляется около 3 млн средств индивидуальной защиты.
Учёные сравнили данный объём выброшенных СИЗ с "тикающей пластиковой бомбой". По их мнению, эта ситуация может спровоцировать даже больший коллапс в природе, нежели полиэтиленовые пакеты.
Эксперты пояснили, что грамотная утилизация масок является большой проблемой, поскольку их очень трудно тщательно обезопасить и подвергнуть качественной переработке.
В итоге мир вскоре может увязнуть в горах выброшенных СИЗ, которые при этом хранят в себе опасные для экологии вредные вещества.
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