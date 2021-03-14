Коронавирус спровоцировал новую беду: Мир предупредили о "тикающей бомбе"

Коронавирус спровоцировал новую беду. Датские учёные предупредили мир о "тикающей пластиковой бомбе", которая может представлять для экологии даже большую угрозу, нежели полиэтиленовые пакеты.

Специалисты Университета Южной Дании заявили о серьёзной экологической угрозе, спровоцированной пандемией коронавируса, сообщает издание Daily Mail.

Они обратили внимание, что в период распространения COVID-19 по всей планете стали использовать колоссальное количество медицинских масок. В результате ежедневно в мусор отправляется около 3 млн средств индивидуальной защиты.

Учёные сравнили данный объём выброшенных СИЗ с "тикающей пластиковой бомбой". По их мнению, эта ситуация может спровоцировать даже больший коллапс в природе, нежели полиэтиленовые пакеты.

Эксперты пояснили, что грамотная утилизация масок является большой проблемой, поскольку их очень трудно тщательно обезопасить и подвергнуть качественной переработке.

В итоге мир вскоре может увязнуть в горах выброшенных СИЗ, которые при этом хранят в себе опасные для экологии вредные вещества.