Коронавирус способен поставить на якорь американский военный флот • 148 • Война

Боеспособность Военно-морских сил США может оказаться под угрозой из-за стремительного распространения коронавируса среди личного состава. За последние 2 дня количество больных на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт» увеличилось с 3 до 25 человек.



Атомный авианосец «Теодор Рузвельт» типа «Нимиц» находится в составе ВМС США с октября 1986 года. Штатная численность экипажа корабля составляет 3200 человек, плюс к тому еще 2480 человек – в авиационных подразделениях (на авианосце может разместиться 90 самолетов и вертолетов).







Во вторник 24 марта исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли официально заявил о том, что на борту авианосца три члена экипажа заболели COVID-19. Прошло два дня. Количество заболевших моряков увеличилось до 25 человек – в восемь раз.



Не исключено, что в реальности заболело куда больше военнослужащих. Просто командование ВМС США в любом случае будет стараться преуменьшить статистику заболеваемости, чтобы не выставлять напоказ проблемы на флоте. Ведь потенциальные противники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а именно Китай и Северная Корея, внимательно наблюдают за любыми процессами в американских ВМС.



«Теодор Рузвельт» - не единственный корабль ВМС США, где фиксируется вспышка заболевания. Так, заболевшие коронавирусом моряки появились на большом авианесущем десантном корабле LHD-4 «Boxer». Его экипаж насчитывает 1200 человек и все они сейчас под угрозой заражения.



Есть заболевшие и на эсминце серии «Арли Бёрк» DDG-114 «Ральф Джонсон» - корабле, только в 2017 году спущенном на воду и насчитывающем 340 человек экипажа. На боевом корабле прибрежной зоны LCS-4 USS «Coronado» также есть заболевшие. Все перечисленные корабли находятся на базах ВМС США на западном побережье страны.



В Пентагоне признаются, что не совсем понимают, что делать в условиях распространения эпидемии на кораблях ВМС США. Корабль – замкнутое пространство, шансы заразиться там очень высокие, в то же время очень сложно бороться с эпидемией, если она застала экипаж во время плавания в открытом море.



Пока американское военное ведомство запросило из бюджета США более 8 млрд долларов. Эти деньги пойдут, в том числе, на оснащение медицинских частей кораблей аппаратами искусственной вентиляции легких, закупку тестов на COVID-19 и оборудование специальных карантинных боксов на бортах кораблей.



В любом случае, коронавирус уже сейчас сказывается на боеспособности американских военно-морских сил, особенно тех кораблей, что находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не исключено, что из-за карантинных мероприятий большая часть американских кораблей вскоре окажется на стоянках на военно-морских базах, а экипажи будут «заперты» без права выхода на берег до спада эпидемии.





К слову, в не менее опасной ситуации оказались военнослужащие Сухопутных войск и Военно-воздушных сил США, которые несут службу в составе американских войск в Европе. В настоящее время общая численность американских военнослужащих в Европе составляет примерно 72 тысячи человек.



Еще неделю назад командующий Европейским командованием (EUCOM) США генерал Тод Уолтерс отчитался о 35 случаях заражения коронавирусом в составе американских войск, дислоцированных в европейских странах. Самая тяжелая ситуация с коронавирусом, кстати, наблюдается в Италии, Испании и Германии, где дислоцируется большое количество американских военных и расположены ключевые базы армии США в Европе.



Сейчас именно Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. При этом, как сообщает Всемирная организация здравоохранения, темпы распространения коронавируса в США значительно ускорились. Поэтому нет ничего удивительного в том, что эпидемия охватывает не только гражданское население, но и личный состав вооруженных сил. Боеспособность Военно-морских сил США может оказаться под угрозой из-за стремительного распространения коронавируса среди личного состава. За последние 2 дня количество больных на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт» увеличилось с 3 до 25 человек.Атомный авианосец «Теодор Рузвельт» типа «Нимиц» находится в составе ВМС США с октября 1986 года. Штатная численность экипажа корабля составляет 3200 человек, плюс к тому еще 2480 человек – в авиационных подразделениях (на авианосце может разместиться 90 самолетов и вертолетов).Во вторник 24 марта исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли официально заявил о том, что на борту авианосца три члена экипажа заболели COVID-19. Прошло два дня. Количество заболевших моряков увеличилось до 25 человек – в восемь раз.Не исключено, что в реальности заболело куда больше военнослужащих. Просто командование ВМС США в любом случае будет стараться преуменьшить статистику заболеваемости, чтобы не выставлять напоказ проблемы на флоте. Ведь потенциальные противники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а именно Китай и Северная Корея, внимательно наблюдают за любыми процессами в американских ВМС.«Теодор Рузвельт» - не единственный корабль ВМС США, где фиксируется вспышка заболевания. Так, заболевшие коронавирусом моряки появились на большом авианесущем десантном корабле LHD-4 «Boxer». Его экипаж насчитывает 1200 человек и все они сейчас под угрозой заражения.Есть заболевшие и на эсминце серии «Арли Бёрк» DDG-114 «Ральф Джонсон» - корабле, только в 2017 году спущенном на воду и насчитывающем 340 человек экипажа. На боевом корабле прибрежной зоны LCS-4 USS «Coronado» также есть заболевшие. Все перечисленные корабли находятся на базах ВМС США на западном побережье страны.В Пентагоне признаются, что не совсем понимают, что делать в условиях распространения эпидемии на кораблях ВМС США. Корабль – замкнутое пространство, шансы заразиться там очень высокие, в то же время очень сложно бороться с эпидемией, если она застала экипаж во время плавания в открытом море.Пока американское военное ведомство запросило из бюджета США более 8 млрд долларов. Эти деньги пойдут, в том числе, на оснащение медицинских частей кораблей аппаратами искусственной вентиляции легких, закупку тестов на COVID-19 и оборудование специальных карантинных боксов на бортах кораблей.В любом случае, коронавирус уже сейчас сказывается на боеспособности американских военно-морских сил, особенно тех кораблей, что находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не исключено, что из-за карантинных мероприятий большая часть американских кораблей вскоре окажется на стоянках на военно-морских базах, а экипажи будут «заперты» без права выхода на берег до спада эпидемии.К слову, в не менее опасной ситуации оказались военнослужащие Сухопутных войск и Военно-воздушных сил США, которые несут службу в составе американских войск в Европе. В настоящее время общая численность американских военнослужащих в Европе составляет примерно 72 тысячи человек.Еще неделю назад командующий Европейским командованием (EUCOM) США генерал Тод Уолтерс отчитался о 35 случаях заражения коронавирусом в составе американских войск, дислоцированных в европейских странах. Самая тяжелая ситуация с коронавирусом, кстати, наблюдается в Италии, Испании и Германии, где дислоцируется большое количество американских военных и расположены ключевые базы армии США в Европе.Сейчас именно Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. При этом, как сообщает Всемирная организация здравоохранения, темпы распространения коронавируса в США значительно ускорились. Поэтому нет ничего удивительного в том, что эпидемия охватывает не только гражданское население, но и личный состав вооруженных сил. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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