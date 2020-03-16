Коронавирус создали в США. Эксперт Романофф назвал место лаборатории

По словам журналиста, вирус точно не возник на рынке морепродуктов в китайском Ухане - вероятнее всего, его туда завезли извне.

"Единственным возможным источником происхождения коронавируса являются США, потому что только в этой стране есть все ветви эволюционного древа коронавирусов. Первоначальным источником вируса COVID-19 была военная лаборатория США в Форт-Детрик", - цитирует Романоффа URA.RU.

Выводы эксперта основаны на исследованиях японских и тайваньских эпидемиологов.

Так, он напомнил, что в августе прошлого года в США прошла волна пневмоний, источником которых американцы назвали вейпы. Несколько случаев заболеваний закончились летально.

Тогда врач из Тайваня предупредил США, что причиной пневмоний может быть коронавирус, однако его никто не послушал.

Кроме того, Романофф отмечает, что непосредственно перед началом вспышки в США почему-то закрыли свою главную военную биолабораторию в Форт-Детрик.

Ранее другие эксперты также сообщили, что коронавирус был создан в лаборатории и специально распространён в Китае. По мнению экономиста Сергея Глазьева, пандемия - часть гибридной войны, которую ведёт США.

В эфире программы "Царьград. Главное" академик РАН поделился своими доводами с ведущим Юрием Пронько. По его мнению, достаточно взять отдельно каждую цепочку из происходящих сейчас событий, чтобы понять главное - всё рукотворно, начиная с коронавируса.