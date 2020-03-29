Коронавирус создали специально: Лукашенко заявил о доказательствах, но ничего не сказал

В Twitter автор канала "Уругвайская разведка" процитировал белорусского президента и призвал раскрыть все факты сейчас.

"Сейчас расскажи, успокой людей, чтобы психоза не было", - сказано в сообщении.

Речь идёт о выступлении Александра Лукашенко 27 марта, когда он объяснил, почему Белоруссия не намерена вводить жёсткий карантин из-за коронавируса. Президент убеждён, что в мире многие охвачены паникой без каких бы то ни было оснований, а некоторые политики даже извлекают выгоду из ситуации, пишет издание "Российский диалог".

"Я вам много чего интересного расскажу", - пообещал Лукашенко.

Он попросил задуматься, кому было выгодно появление коронавирусной инфекции. Он задался вопросом, рукотворный ли это вирус или "случайно из воздуха появился".

"Второй вопрос: в мире, начиная от моих коллег-политиков и заканчивая ниже и другие, попытались использовать в своих целях и интересах эту вирусную болезнь или психоз?" - дал ещё один повод для размышления белорусский президент.

Лукашенко заявил, что многие решили просто "хайпануть" на теме эпидемии, но к белорусам это не относится. Они не имеют возможности прекратить трудиться и тратить время на панику.

Ранее Александр Лукашенко негативно отреагировал на решение российских властей закрыть границы для ограничения распространения вируса. По мнению белорусского президента, "Россия полыхает" из-за коронавирусной инфекции.