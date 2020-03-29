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Коронавирус создали специально: Лукашенко заявил о доказательствах, но ничего не сказал
29 марта 2020, 06:35 • 74 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил: он располагает доказательствами, что коронавирус создали специально. И объяснил, почему "много интересного" расскажет потом.
В Twitter автор канала "Уругвайская разведка" процитировал белорусского президента и призвал раскрыть все факты сейчас.
"Сейчас расскажи, успокой людей, чтобы психоза не было", - сказано в сообщении.
Речь идёт о выступлении Александра Лукашенко 27 марта, когда он объяснил, почему Белоруссия не намерена вводить жёсткий карантин из-за коронавируса. Президент убеждён, что в мире многие охвачены паникой без каких бы то ни было оснований, а некоторые политики даже извлекают выгоду из ситуации, пишет издание "Российский диалог".
"Я вам много чего интересного расскажу", - пообещал Лукашенко.
Он попросил задуматься, кому было выгодно появление коронавирусной инфекции. Он задался вопросом, рукотворный ли это вирус или "случайно из воздуха появился".
"Второй вопрос: в мире, начиная от моих коллег-политиков и заканчивая ниже и другие, попытались использовать в своих целях и интересах эту вирусную болезнь или психоз?" - дал ещё один повод для размышления белорусский президент.
Лукашенко заявил, что многие решили просто "хайпануть" на теме эпидемии, но к белорусам это не относится. Они не имеют возможности прекратить трудиться и тратить время на панику.
Ранее Александр Лукашенко негативно отреагировал на решение российских властей закрыть границы для ограничения распространения вируса. По мнению белорусского президента, "Россия полыхает" из-за коронавирусной инфекции.
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