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Коронавирус сделал банкротство бесплатным? Мишустин озвучил антикризисные меры в связи с эпидемией

01 апреля 2020, 22:35  •  66 • Политика
Процедура банкротства на фоне распространения коронавируса станет бесплатной. Об этом и других антикризисных мерах сообщил премьер Мишустин.
Процедура банкротства в России в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 станет бесплатной. Об этом объявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время телеконференции с президентом России Владимиром Путиным.
Также глава правительства сообщил, что российские власти зарезервировали 1,4 триллиона рублей на борьбу с коронавирусом и антикризисные меры. Авиаперевозчики получат 1,5 миллиарда рублей в качестве компенсации за вывоз граждан России из-за рубежа. Кроме того, в качестве одной из антикризисных мер предполагается ввести мораторий на блокировку счетов малого и среднего бизнеса.
Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в России объявлена нерабочая неделя. Людям рекомендовано провести её дома, чтобы остановить распространение болезни. Ряд регионов страны, включая Москву и Московскую область, объявили режим всеобщей самоизоляции.

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