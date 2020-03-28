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Коронавирус рушит остатки европейской интеграции

28 марта 2020, 17:35  •  173 • В мире
В Италии растёт популярность идеи Italexit – по аналогии с Brexit
После победы над коронавирусом Италия может выйти из Европейского союза. Об этом в интервью британскому изданию Daily Express заявил бывший градоначальник Терамо, врач и политик Маурицио Брукки. «В такой момент мы, итальянцы, не чувствуем себя европейцами… Коронавирус всем нам раскрыл глаза», – говорит Брукки.
Европейские партнёры оставили Италию с бедой один на один, ей помогают Китай, США, Россия, Куба. Ранее Рим обратился к Брюсселю с просьбой направить €500 млрд. из стабилизационного фонда, созданного несколько лет назад для решения проблемы госдолга Италии, на помощь в борьбе с пандемией, но получил отказ. Вот уже 15 дней как Брюссель разрабатывает для Италии свой план борьбы с заразой.
Разгневанный поведением Брюсселя и стран-членов Евросоюза, бывший глава МИД Италии и заместитель премьер-министра, а ныне оппозиционный политик и федеральный секретарь партии «Лига Севера» Маттео Сальвини, написал на своей страничке в соцсетях: «Европе – мои возмущения и презрение. 15 дней они решают, помогать ли [Италии], и если да, то кто и как [будет помогать]… А люди тем временем умирают. Это не союз, это логово змей и шакалов. Сначала одолеем вирус, а потом подумаем о ЕС. Если нужно, попрощаемся. Без всякой благодарности».
Обращения Рима в Координационный центр по чрезвычайным ситуациям (административный орган Европейского союза для действий в кризисных обстоятельствах) тоже не принесли результата.
В социальных сетях среди итальянцев набирает популярность тема Italexit (по аналогии с Brexit).
Всё больше граждан Италии считают, что без Евросоюза страна могла бы жить лучше.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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