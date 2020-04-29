Коронавирус развенчал миф о самозанятых. О поддержке государства. ОПРОС • 20 • Аналитика

На фоне борьбы с коронавирусом и просто эпичных (сарказм, если что) «успехов» наших президента и правительства как-то в сторону отошло многое из того, что волновало нас в недалеком прошлом.







Например, налоги.



В свете одарения нас премьером-налоговиком – злободневно.



Вернусь на несколько лет назад, с вашего позволения. Не один год у нас в стране идет борьба с теми, кто не хочет платить все до копеечки.



С одной стороны – понятно, что налоги платить нужно. С другой стороны, когда видишь, на что они идут, – стремление платить как-то усыхает. Примерно как рубль по отношению в доллару.



И вот государство начало кампанию по возвращению самозанятых граждан в… Ну, из тени вывести и обложить налогом. И тем самым и бюджет пополнить, и вообще, надо чтобы в стране порядок был.



В прошлом году в эксперименте по легализации доходов самозанятых граждан участвовало всего 4 региона, в этом – уже 23.



С учетом того, что в 2018 году количество россиян, которые получали доходы не по трудовому договору, оценивалось в 25 миллионов человек, желание властей понятно. Да и тем, кто хочет легализоваться, вроде как выгодно: есть доходы – платишь 4%, нет доходов – не платишь, никаких деклараций подавать не надо.



В общем, все не хуже, чем во всяких там Европах. Кстати, а как там?



Там примерно так же. Ставка, правда, повыше, кое-где сильно повыше, а где-то, как в Великобритании, вообще прогрессивная шкала действует.



Но самозанятые в Европе – это самые что ни на есть полноценные трудяги и честные налогоплательщики.



В чем, спросите, разница?



А вот в чем.



Когда по Европе пошел коронавирус и начался кризис, в котором мы все барахтаемся, потерявшие доход самозанятые получили полноценные компенсации от государств.



В Германии это были единоразовые невозвратные гранты в размере до 9000 евро (726 000 рублей). В Британии тоже выплаты — до 80% дохода, но не более 2500 фунтов (230 000 рублей) в месяц.



А у нас?



А у нас правительство и президент круто расщедрились. Аж целый МРОТ как пособие по безработице. Целых 12 130 рублей в месяц. 150 евро, 163 доллара или 132 фунта в месяц.



Кстати, Песков буквально недавно пояснял, что к самозанятым это тоже относится.



Безработных у нас сейчас валом. Это не секрет. Не секрет и то, что оформиться в качестве безработного не так просто, как хотелось бы. Но здесь, возможно, все зависит от того, кто и как в регионах этим заведует. А потому в конце статьи я помещу несколько вопросов по существу, и мы в комментариях напишем еще пару статей.



А пока Интернет пестрит самыми разнообразными рассказами на тему пособий и безработицы. Например, вот такими:





Интересный поворот событий, не так ли? Не так уж и важно, откуда Александр, важно то, что вдруг оказалось, что самозанятые – это как бы и не работники совсем. То есть брать с них налог, пусть и в 4% можно, а помогать – совершенно не надо. Помогать надо не самозанятым и ИП, помогать надо «Роснефти», «Газпрому». Но вот об этом мы отдельно поговорим — кому и как у нас помогают.



Давайте, положа одну руку на сердце, а другую на кошелек, дадим себе ответ на вопрос (только честно): это радение о гражданах или порнофильм?



Ну ведь, согласитесь, мы говорим не о суммах европейского уровня. Речь идет о совершеннейшей подачке, которая доступна далеко не всем. Как пример могу привести… Да, угадали, микропредпринимателя. Часовых дел мастера. Закрыли кибитку, опечатали, наугрожали штрафами, если самовольно придет, не дали даже вывезти оборудование для работы на дому. Выплаты? Ага, десять.



И ладно, часовщик (очень хороший). А если кто-то зарабатывал реальные деньги? А если у кого-то есть обязательства?



Не та страна? Не такая богатая? Но как-то поддерживает «образующие» бизнесы наших олигархов, не так ли?



Зато народу можно еще налогов и штрафов подкинуть.



Про падение нашей, с позволения сказать, «экономики», сейчас говорить не хочется. Пусть падает, может, это хоть как-то да отрезвит всех тех, кто слепо верит Киселеву, Соловьеву и Мишустину. Они работают, это факт.



Но факт и то, что с каждым таким «эффективным шагом» доверие к государству падает. Можно камлать с экранов ТВ сколько угодно, рассказывая, как у нас все прекрасно, но… Но люди все равно перестают верить, забирают деньги из банков (у кого есть), наверное, и количество ИП и самозанятых резко уменьшится.



И это будет и нормально, и обоснованно. Почему граждане государства, которое столь избранно оказывает финансовую поддержку в условия кризиса, должны от всей души радеть за интересы оного?



Ну и все-таки будет очень интересно узнать от читателей, как обстоят дела в регионах России в плане решения озвученных проблем. Насколько просто получить пособие? Встать на биржу? Получить налоговый вычет?



Будет очень интересно узнать. Поделитесь: у кого как? На фоне борьбы с коронавирусом и просто эпичных (сарказм, если что) «успехов» наших президента и правительства как-то в сторону отошло многое из того, что волновало нас в недалеком прошлом.Например, налоги.В свете одарения нас премьером-налоговиком – злободневно.Вернусь на несколько лет назад, с вашего позволения. Не один год у нас в стране идет борьба с теми, кто не хочет платить все до копеечки.С одной стороны – понятно, что налоги платить нужно. С другой стороны, когда видишь, на что они идут, – стремление платить как-то усыхает. Примерно как рубль по отношению в доллару.И вот государство начало кампанию по возвращению самозанятых граждан в… Ну, из тени вывести и обложить налогом. И тем самым и бюджет пополнить, и вообще, надо чтобы в стране порядок был.В прошлом году в эксперименте по легализации доходов самозанятых граждан участвовало всего 4 региона, в этом – уже 23.С учетом того, что в 2018 году количество россиян, которые получали доходы не по трудовому договору, оценивалось в 25 миллионов человек, желание властей понятно. Да и тем, кто хочет легализоваться, вроде как выгодно: есть доходы – платишь 4%, нет доходов – не платишь, никаких деклараций подавать не надо.В общем, все не хуже, чем во всяких там Европах. Кстати, а как там?Там примерно так же. Ставка, правда, повыше, кое-где сильно повыше, а где-то, как в Великобритании, вообще прогрессивная шкала действует.Но самозанятые в Европе – это самые что ни на есть полноценные трудяги и честные налогоплательщики.В чем, спросите, разница?А вот в чем.Когда по Европе пошел коронавирус и начался кризис, в котором мы все барахтаемся, потерявшие доход самозанятые получили полноценные компенсации от государств.В Германии это были единоразовые невозвратные гранты в размере до 9000 евро (726 000 рублей). В Британии тоже выплаты — до 80% дохода, но не более 2500 фунтов (230 000 рублей) в месяц.А у нас?А у нас правительство и президент круто расщедрились. Аж целый МРОТ как пособие по безработице. Целых 12 130 рублей в месяц. 150 евро, 163 доллара или 132 фунта в месяц.Кстати, Песков буквально недавно пояснял, что к самозанятым это тоже относится.Безработных у нас сейчас валом. Это не секрет. Не секрет и то, что оформиться в качестве безработного не так просто, как хотелось бы. Но здесь, возможно, все зависит от того, кто и как в регионах этим заведует. А потому в конце статьи я помещу несколько вопросов по существу, и мы в комментариях напишем еще пару статей.А пока Интернет пестрит самыми разнообразными рассказами на тему пособий и безработицы. Например, вот такими:Интересный поворот событий, не так ли? Не так уж и важно, откуда Александр, важно то, что вдруг оказалось, что самозанятые – это как бы и не работники совсем. То есть брать с них налог, пусть и в 4% можно, а помогать – совершенно не надо. Помогать надо не самозанятым и ИП, помогать надо «Роснефти», «Газпрому». Но вот об этом мы отдельно поговорим — кому и как у нас помогают.Давайте, положа одну руку на сердце, а другую на кошелек, дадим себе ответ на вопрос (только честно): это радение о гражданах или порнофильм?Ну ведь, согласитесь, мы говорим не о суммах европейского уровня. Речь идет о совершеннейшей подачке, которая доступна далеко не всем. Как пример могу привести… Да, угадали, микропредпринимателя. Часовых дел мастера. Закрыли кибитку, опечатали, наугрожали штрафами, если самовольно придет, не дали даже вывезти оборудование для работы на дому. Выплаты? Ага, десять.И ладно, часовщик (очень хороший). А если кто-то зарабатывал реальные деньги? А если у кого-то есть обязательства?Не та страна? Не такая богатая? Но как-то поддерживает «образующие» бизнесы наших олигархов, не так ли?Зато народу можно еще налогов и штрафов подкинуть.Про падение нашей, с позволения сказать, «экономики», сейчас говорить не хочется. Пусть падает, может, это хоть как-то да отрезвит всех тех, кто слепо верит Киселеву, Соловьеву и Мишустину. Они работают, это факт.Но факт и то, что с каждым таким «эффективным шагом» доверие к государству падает. Можно камлать с экранов ТВ сколько угодно, рассказывая, как у нас все прекрасно, но… Но люди все равно перестают верить, забирают деньги из банков (у кого есть), наверное, и количество ИП и самозанятых резко уменьшится.И это будет и нормально, и обоснованно. Почему граждане государства, которое столь избранно оказывает финансовую поддержку в условия кризиса, должны от всей души радеть за интересы оного?Ну и все-таки будет очень интересно узнать от читателей, как обстоят дела в регионах России в плане решения озвученных проблем. Насколько просто получить пособие? Встать на биржу? Получить налоговый вычет?Будет очень интересно узнать. Поделитесь: у кого как? Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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