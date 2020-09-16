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Коронавирус "убьёт" банки России уже этой осенью: Экономист Катасонов сделал мрачный прогноз

16 сентября 2020, 04:50  •  74 • Политика
Российский экономист Катасонов предсказывает скорую "смерть" банков из-за отсутствия восстановления потребительского спроса после пандемии коронавируса.
В октябре 2020 года российские банки столкнутся с чудовищным обвалом, после которого многих из них ждёт "смерть". Об этом заявил экономист Валентин Катасонов в эфире YouTube-канала "Переправа-ТВ".
Специалист утверждает, что причиной краха российских банков станет отсутствие восстановления потребительского спроса после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Катасонов считает, что в октябре движение денежных средств между финансовыми организациями может приблизиться к нулю.
По его словам, как только движение денежных средств прекратится, вся банковская система России попросту умрёт. Потому что финансовые учреждения не могут существовать, если не происходит движения средств.

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