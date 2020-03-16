Коронавирус "разгрузит планету": Сотрудница "Радио Свобода" допустила "чистку" человечества

Сотрудница русскоязычной редакции американского "Радио Свобода" Тамара Ляленкова поддержала убийства пожилых людей, заражённых коронавирусом, чтобы "разгрузить планету". Соответствующий пост был опубликован на её странице в Facebook.

Ляленкова пишет, что в Италии из-за недостатка аппаратов искусственной вентиляции лёгких реаниматологам приходится выбирать, кому жить, а кому умереть. И спасают якобы тех, у кого впереди "больше жизни".

При этом сотрудница "Радио Свобода" полностью поддерживает данный подход. По её мнению, эпидемия коронавируса пойдёт всем только на пользу, так как "очистит генофонд" и "разгрузит планету".

"Если эта пандемия будет продолжаться и дальше, вполне возможно, мы (в смысле человечество) поправим свой генофонд, сильно ухудшившийся благодаря достижениям медицины, и разгрузим планету", - написала Тамара Ляленкова.

Однако подобная позиция не нашла понимания среди пользователей соцсети. Сотрудницу "Радио Свобода" обвинили в откровенном фашизме и напомнили о Нюрнбергском процессе.

"Что за фашизм, который маскируется в цинизм?!", "И вы после этого пассажа про генофонд работаете на "Радио Свобода"? Seriously? Какой позор", "А это статья, кстати. В Нюрнберге за такое вышку давали", "Извините, а где вы евгенику изучали?" - приводит EADaily самые мягкие из комментариев.

На момент публикации Тамара Ляленкова уже удалила скандальное сообщение, однако пользователи успели сделать скриншоты и теперь публикуют их в комментариях под записями сотрудницы "Радио Свобода".

Фото: скриншот Telegram-канал Vespa.Media