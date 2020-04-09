Коронавирус против ядерной мощи британской короны • 101 • Аналитика

Коронавирус добрался и до флота бывшей владычицы морей, до британского Royal Navy, там уже имеется определенное количество заболевших. И более того, уже угрожает ее подводным силам. И того хуже — единственной ядерной компоненте британских ВС, то есть атомным подводным лодкам с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) типа «Вэнгард», которых насчитывается 4 штуки.



«Постоянное сдерживание» чужими ракетами

Напомним, что вся нехитрая ядерная мощь Британии ныне — это примерно 120 боевых блоков (ББ), находящихся в оперативной готовности, и еще почти штук 40 ремонтно-обменного фонда. Блоки британской разработки, большая часть максимальной мощностью до 80-100 кт, но часть представляет собой "жертвы вивисекции", в ходе которых термоядерную часть заряда заменили весогабаритными макетами (центровку и прочие характеристики блока менять — себе дороже) и оставили ядерный запал мощностью порядка 5 кт. Это такой крайне опасный (для самой Британии и для мира, в общем, тоже) фантом-заменитель отсутствующего у экс-владычицы ныне ТЯО. Почему опасный, говорилось на этом ресурсе не раз, и по поводу недавней американской псевдоновинки, ББ W76-2 — тоже, где была проделана и со сходными целями такая же операция с основным ядерным ББ ВС США — W76-1, только мощность получилась 6,5 кт.







Суть в том, что атакуемая такими ракетами с ББ малой мощности сторона не знает, чем она атакована, да и знать не хочет. Увидит старт даже единственной БРПЛ, получив траекторный прогноз на своей территории — с почти 100% вероятности ответит массированным ракетно-ядерным ударом. Но британцы, как и американцы, верят в сценарии ограниченной эскалации, причем в те, которые протекают в их пользу. Один минус — эти сценарии совершенно не учитывают наши воззрения на этот счет и потому обречены на провал. Но продолжим о ядерной компоненте британских ВС. Патрулируют британцы сейчас с половинной загрузкой ракет — 8 из 16 пусковых установок, и несут только по 5 ББ, причем примерно 3 ракеты из 8 несут вышеупомянутые "огрызки" вместо нормальных ББ.



Сами БРПЛ "Трайдент-2" D5 британцам не принадлежат, это арендованные у американцев ракеты. Изначально их было 56, сейчас осталось менее 50. Причем американцы не передавали британцам конкретные ракеты, и при их обслуживании, которое проходит в США, имеют право их менять на другие. Такой вот "прокат". Во всей британской ядерной компоненте собственно британскими являются сами ПЛАРБ и ядерные заряды, но никак не ракеты. Поскольку ракеты принадлежат не Британии, а США, американцы даже делятся с Россией информацией о том, что на этих ракетах установлено, что британцам очень не нравится.



А скажут, что нас было четверо…

Сама стратегия ядерного сдерживания бывшей мировой сверхдержавы, над которой никогда не заходило солнце, ныне носит название Continuous At-Sea Deterrence (CASD), то есть "Постоянное сдерживание на море". Она такова: из 4 ПЛАРБ типа "Вэнгард" одна всегда в ремонте (среднем, капитальном), а одна всегда находится на боевой службе в Бискайском заливе. Там же патрулируют и французы, один раз ПЛАРБ двух стран умудрились столкнуться и здорово изувечить друг друга. Одно время обе страны, от бедности и жадности, даже обсуждали вариант дежурства по очереди, с совместной охраной и обороной района патрулирования, но не срослось.



Что до двух других ПЛАРБ, то одна обычно готовится к новому походу, проводя межпоходовое обслуживание, мелкий или доковый ремонт, другая — отдыхает после возвращения с патрулирования, либо же находится на пути в район или из него. Эта система на ПЛАРБ типа "Вэнгард" функционирует весь срок их службы без особых изменений, а до того она была такой же на ПЛАРБ типа "Резолюшн" с БРПЛ "Поларис-А3ТК". Для обычных кораблей в британских ВМС принято для поддержания постоянного присутствия в каких-то районах иметь три корабля для такой задачи (один в районе, один движется туда или обратно, один ремонтируется или отдыхает), а вот для ядерного сдерживания нужно четыре.



Увы, мой друг, теперь нас только двое…

Но на днях в лондонской "Таймс" вышла статья Люси Фишер (редактор оборонного отдела "Таймс" и "Санди таймс"), где она сообщает, что Королевский флот в настоящее время использует лишь 2 ПЛАРБ вместо положенных 3, потому что одна из ремонтируемых ПЛАРБ застряла в ремонте, а вторая туда уже угодила, и переносить сроки ремонта было нельзя. Эта ситуация продолжается уже больше года, что, конечно, выпадает из длящейся уже более 50 лет практики CASD (правда, часть этого времени у Британии были и бомбардировщики, и другие ядерные средства). Даже когда одна из ПЛАРБ пострадала в ходе столкновения с французской "коллегой", то британцам повезло — из ремонта как раз выходила очередная лодка, и проблемы удалось разрешить.



Разумеется, ситуация, когда одна из лодок на дежурстве, а другую срочно готовят к новому патрулированию или приводят в порядок после предыдущего тоже в спешке, на пользу не идет ни кораблям, ни экипажам. К тому же на патрулировании приходится проводить больше времени. Случись хотя бы одна приличная поломка на любой из оставшихся ПЛАРБ — и постоянное ядерное сдерживание прекратится на какой-то период.



Лодка, находящаяся на обслуживании и подготовке, может, конечно, отстреляться и от пирса, если ракеты не выгружены. Но гарантированно — только в первом ударе, потому что для встречного или ответно-встречного может и не хватить времени, да и нет у Британии системы предупреждения о ракетном нападении, а известят ли американцы союзников — это вопрос открытый. Ну и сама суть подводной ракетно-ядерной компоненты в высоких возможностях по нанесению ответных ударов, а не встречных или ответно-встречных. Хотя и первых/превентивных ударов (в российской терминологии скромно именуемых "ударами в назначенное время") тоже исключать нельзя. Но, в общем, остаться без ядерных сил в готовности вообще — ситуация позорная для страны, третьей в ядерном клубе по сроку членства в нем.



Вирусный фактор

Разумеется, члены Комитета по обороне Палаты общин уже выразили обеспокоенность тем, что выведение из строя любой из оставшихся лодок потребует первого (публично признанного) провала в CASD за последние 50 лет! Лорд Стирруп. бывший начальник Штаба обороны страны (высший военный орган королевства), заявил, что "Royal Navy слишком понадеялся на удачу", мол, "авось пронесет", а это опасно. А бывший министр обороны Тобиас Эллвуд выразил обеспокоенность тем, что подводное ядерное сдерживание "хромает на двух лодках". Более длительная продолжительность патрулирования может также пагубно сказаться на психофизическом состоянии экипажей лодок, считает он.



А тут еще добавилась пандемия. Если вдруг "чумной" моряк окажется на одной из ПЛАРБ, либо готовящейся к патрулирования, либо вернувшейся, а еще хуже — находящейся в море, то это может привести наверняка к карантину для экипажа, хорошо еще, если без выбытия значительного числа членов экипажа. Могут и патрулирование прервать, хотя, конечно, могут и рискнуть продолжить выполнение боевой задачи. Но к чему это приведет — вопрос. Конечно, в нормальных подводных флотах для таких случаев есть сменный экипаж на каждую субмарину, или хотя бы 1-2 сменных экипажа на бригаду или дивизию ПЛ. У британцев от системы двух экипажей отказались в свое время, но в данный момент у них должен быть "лишний" экипаж, раз у них на ремонте 2 корабля вместо одного. Но ведь и там могут возникнуть "коронавирусные" потери, и британцы уже видят на примере ВМС США, как это происходит. Когда из-за COVID из строя выводятся 2 авианосца, а следом еще и УДК ("Боксер"), пара эсминцев типа "Арли Берк" и ряд других кораблей, включая и АПЛ, то, конечно, призадумаешься. А в Британии с коронавирусом ситуация, откровенно говоря, плохая. "Наследники Суворова". Владимир Мединский — о штурме Кенигсберга



В Британии сейчас многие специалисты и политики задают вопросы: готов ли вообще Королевский флот справиться с пандемией COVID-19 в своих рядах? Большой дефицит наборов для тестирования на коронавирус в Британии (о чем пишут сами британцы) и медленная политика тестирования усиливают этот риск.



По словам Роберта Форсайта, бывшего старшего офицера ПЛАРБ "Рипалс" (с ракетами "Поларис-А3ТК) и преподавателя на курсах для командиров подводных лодок, в первую неделю патрулирования вполне нормально, чтобы простуда и грипп охватили корабль: "Один или два человека принесли на борт простуду или грипп, в течение первой недели вы все ее получили, переболели, а потом уже все нормально". Но коронавирус отличается коварством, и, хотя на лодках служат достаточно молодые и здоровые люди, но и им может потребоваться квалифицированная медпомощь узких специалистов по легочным инфекциям и реаниматологов. С соответствующим оборудованием. Аппарат ИВЛ на ПЛАРБ, наверное, есть, но вряд ли больше одного, да и врач на таком корабле — не реаниматолог и не пульмонолог или инфекционист. И "вырабатывание всеобщего иммунитета", провозглашенное британским премьером Джонсоном (то есть наплевательская, по сути, политика по борьбе с эпидемией), на лодке может привести к катастрофе.







В краткосрочной перспективе ВМС Британии необходимо будет ввести чрезвычайно строгий режим для контроля распространения вируса в своих рядах, особенно на борту ПЛАРБ и на береговой базе этих кораблей. Но поможет ли — вопрос открытый.



Кто руководит ядерными силами, пока премьер в реанимации?

Что до самого Джонсона, то он сам ныне "вырабатывает национальный иммунитет" на больничной койке в палате реанимации под аппаратом ИВЛ. Что, кстати, породило у британской прессы новый вопрос: кто, собственно, сейчас контролирует "ядерную кнопку" Соединенного Королевства? Дело в том, что официально только премьер-министр королевства контролирует ядерное оружие. Да, главой государства и главой ВС страны является королева (или другой монарх, конечно). И формально премьер обязан проконсультироваться с королевой по такому важнейшему вопросу. И сделает это, "если позволит время", а так он может решить этот вопрос и сам — так утверждают в Британии. Однако стоит отметить, что "царствующая, но не правящая" королева это, по большому счету, такой же миф, как легендарная британская конституция, которой никто не видел. Скажем, по вопросу Брекзита роль королевы Елизаветы оказалась практически решающей в вопросе, и именно она усиленно продавливала решение о выходе из ЕС. И добилась своего. Но тем не менее, формально контроля над "ядерным чемоданчиком" у нее нет.



Да и нет в Британии самого понятия "ядерного чемоданчика". Есть набор кодов для активации ядерных зарядов и различных планов боевого применения, есть, конечно, средства связи, но как такового самого устройства — нет. Премьер должен связаться с подземным командным пунктом Pindar под Уайтхоллом в Лондоне, а конкретно — с Nuclear Operations Targeting Center, или же находиться в нем, а уже оттуда приказ поступит на патрулирующую стратегическую субмарину. Связаться он также может с борта воздушного командного пункта на борту переоборудованного "Эйрбас А330", используемого премьером с 2015 г. Из подземного КП под Уайтхоллом сигнал поступит в Нортвуд, в Combined Task Force 345 Operations Room (зал управления "Сводным соединением 345"), где два офицера распознают кодовый сигнал и проверяют его подлинность, затем сигнал опять кодируется и отправляется уже ниже, и на носитель ядерного оружия. Утверждается в ряде источников, что премьер не может использовать "Национальную директиву на открытие огня" (на применение ЯО) без консультации с начальником Штаба обороны, который должен добавить свою часть кода к коду премьера, есть и утверждения, что сами коды премьеру представляет он, но эти утверждения противоречат официозу. Согласно ему, британский кабинет министров приветствует коллегиальный принцип принятия решений, и сама возможность того, что ядерное оружие в недалеком будущем может быть применено, должно обсуждаться коллективно кабинетом или как минимум так называемым "военным кабинетом" (7 министерских должностей, включая премьера, министра обороны, главу Форин-офиса и т.п.). Однако премьер может принять решение и самостоятельно, и вообще, даже заместители премьера не имеют никакого права управлять ядерным оружием вместо него (раньше, во времена "холодной войны", существовал несколько иной порядок). Так что, похоже, пока Борис Джонсон валяется на больничной койке, британское ядерное оружие оказалось несколько "подвешенным в воздухе" в том плане, что не очень и понятно, кто им управляет. Хотя, скорее всего, кому-то он это право все же передал — такое право у него имеется. Эмоциональное цунами: как не поддаться панике из-за коронавируса



Письма мертвого человека

Сама по себе система управления британской ядерной компонентой, в общем, является устаревшей, уязвимой, негибкой и не гарантирующей применение ядерного оружия вообще. Это даже в сравнении с Францией так, не говоря уж о сравнении с системами управления ядерными силами США и России (особенно России) — рядом с этими, предусматривающими все на свете, системами, управляемыми из многочисленных сверхзащищенных дублированных КП, подвижных и воздушных КП и пр., британская система управления выглядит чем-то вроде творчества юных техников. Что порождает достаточно забавные механизмы "на случай, когда в Лондоне все проспали", Британию уничтожили и приказ так и не поступил. Речь о так называемых "письмах последней инстанции", которые с 1972 года от руки пишет каждый премьер для командира заступающей на патрулирование ПЛАРБ. Эти письма, числом 4, пишутся для командиров каждой ПЛАРБ, и хранятся в 2 встроенных сейфах в главном командном пункте субмарины (не в командирской каюте, как коды и ключи на старт ракет). Письмо уничтожается, если премьер меняется, и его не вскрывают. Новый премьер пишет уже свои письма.



Вскрытие писем осуществляется только после определенных проверочных процедур, которые обычно засекречены. Но известно, что для ПЛАРБ типа "Резолюшн" в 80-е годы одним из характерных признаков гибели страны являлось прекращение любых военно-морских радиопередач и сигналов в течение более 4 часов, а для "Вэнгардов" одним из признаков является прекращение вещания ВВС "Радио 4". Письма включают в себя различные опции вроде "нанесите удар отмщения", "не надо наносить удар отмщения", "передайте свой корабль под командование союзников из США, если там еще есть кому передавать" и даже "идите в Австралию" или "решайте сами". Впрочем, вряд ли эти письма в данном случае потребуются, даже если г-н Джонсон не выкарабкается и не "приобретет иммунитет", который он обещал британцам. Найдет королева другого премьера, никуда не денется. Коронавирус добрался и до флота бывшей владычицы морей, до британского Royal Navy, там уже имеется определенное количество заболевших. И более того, уже угрожает ее подводным силам. И того хуже — единственной ядерной компоненте британских ВС, то есть атомным подводным лодкам с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) типа «Вэнгард», которых насчитывается 4 штуки.Напомним, что вся нехитрая ядерная мощь Британии ныне — это примерно 120 боевых блоков (ББ), находящихся в оперативной готовности, и еще почти штук 40 ремонтно-обменного фонда. Блоки британской разработки, большая часть максимальной мощностью до 80-100 кт, но часть представляет собой "жертвы вивисекции", в ходе которых термоядерную часть заряда заменили весогабаритными макетами (центровку и прочие характеристики блока менять — себе дороже) и оставили ядерный запал мощностью порядка 5 кт. Это такой крайне опасный (для самой Британии и для мира, в общем, тоже) фантом-заменитель отсутствующего у экс-владычицы ныне ТЯО. Почему опасный, говорилось на этом ресурсе не раз, и по поводу недавней американской псевдоновинки, ББ W76-2 — тоже, где была проделана и со сходными целями такая же операция с основным ядерным ББ ВС США — W76-1, только мощность получилась 6,5 кт.Суть в том, что атакуемая такими ракетами с ББ малой мощности сторона не знает, чем она атакована, да и знать не хочет. Увидит старт даже единственной БРПЛ, получив траекторный прогноз на своей территории — с почти 100% вероятности ответит массированным ракетно-ядерным ударом. Но британцы, как и американцы, верят в сценарии ограниченной эскалации, причем в те, которые протекают в их пользу. Один минус — эти сценарии совершенно не учитывают наши воззрения на этот счет и потому обречены на провал. Но продолжим о ядерной компоненте британских ВС. Патрулируют британцы сейчас с половинной загрузкой ракет — 8 из 16 пусковых установок, и несут только по 5 ББ, причем примерно 3 ракеты из 8 несут вышеупомянутые "огрызки" вместо нормальных ББ.Сами БРПЛ "Трайдент-2" D5 британцам не принадлежат, это арендованные у американцев ракеты. Изначально их было 56, сейчас осталось менее 50. Причем американцы не передавали британцам конкретные ракеты, и при их обслуживании, которое проходит в США, имеют право их менять на другие. Такой вот "прокат". Во всей британской ядерной компоненте собственно британскими являются сами ПЛАРБ и ядерные заряды, но никак не ракеты. Поскольку ракеты принадлежат не Британии, а США, американцы даже делятся с Россией информацией о том, что на этих ракетах установлено, что британцам очень не нравится.Сама стратегия ядерного сдерживания бывшей мировой сверхдержавы, над которой никогда не заходило солнце, ныне носит название Continuous At-Sea Deterrence (CASD), то есть "Постоянное сдерживание на море". Она такова: из 4 ПЛАРБ типа "Вэнгард" одна всегда в ремонте (среднем, капитальном), а одна всегда находится на боевой службе в Бискайском заливе. Там же патрулируют и французы, один раз ПЛАРБ двух стран умудрились столкнуться и здорово изувечить друг друга. Одно время обе страны, от бедности и жадности, даже обсуждали вариант дежурства по очереди, с совместной охраной и обороной района патрулирования, но не срослось.Что до двух других ПЛАРБ, то одна обычно готовится к новому походу, проводя межпоходовое обслуживание, мелкий или доковый ремонт, другая — отдыхает после возвращения с патрулирования, либо же находится на пути в район или из него. Эта система на ПЛАРБ типа "Вэнгард" функционирует весь срок их службы без особых изменений, а до того она была такой же на ПЛАРБ типа "Резолюшн" с БРПЛ "Поларис-А3ТК". Для обычных кораблей в британских ВМС принято для поддержания постоянного присутствия в каких-то районах иметь три корабля для такой задачи (один в районе, один движется туда или обратно, один ремонтируется или отдыхает), а вот для ядерного сдерживания нужно четыре.Но на днях в лондонской "Таймс" вышла статья Люси Фишер (редактор оборонного отдела "Таймс" и "Санди таймс"), где она сообщает, что Королевский флот в настоящее время использует лишь 2 ПЛАРБ вместо положенных 3, потому что одна из ремонтируемых ПЛАРБ застряла в ремонте, а вторая туда уже угодила, и переносить сроки ремонта было нельзя. Эта ситуация продолжается уже больше года, что, конечно, выпадает из длящейся уже более 50 лет практики CASD (правда, часть этого времени у Британии были и бомбардировщики, и другие ядерные средства). Даже когда одна из ПЛАРБ пострадала в ходе столкновения с французской "коллегой", то британцам повезло — из ремонта как раз выходила очередная лодка, и проблемы удалось разрешить.Разумеется, ситуация, когда одна из лодок на дежурстве, а другую срочно готовят к новому патрулированию или приводят в порядок после предыдущего тоже в спешке, на пользу не идет ни кораблям, ни экипажам. К тому же на патрулировании приходится проводить больше времени. Случись хотя бы одна приличная поломка на любой из оставшихся ПЛАРБ — и постоянное ядерное сдерживание прекратится на какой-то период.Лодка, находящаяся на обслуживании и подготовке, может, конечно, отстреляться и от пирса, если ракеты не выгружены. Но гарантированно — только в первом ударе, потому что для встречного или ответно-встречного может и не хватить времени, да и нет у Британии системы предупреждения о ракетном нападении, а известят ли американцы союзников — это вопрос открытый. Ну и сама суть подводной ракетно-ядерной компоненты в высоких возможностях по нанесению ответных ударов, а не встречных или ответно-встречных. Хотя и первых/превентивных ударов (в российской терминологии скромно именуемых "ударами в назначенное время") тоже исключать нельзя. Но, в общем, остаться без ядерных сил в готовности вообще — ситуация позорная для страны, третьей в ядерном клубе по сроку членства в нем.Разумеется, члены Комитета по обороне Палаты общин уже выразили обеспокоенность тем, что выведение из строя любой из оставшихся лодок потребует первого (публично признанного) провала в CASD за последние 50 лет! Лорд Стирруп. бывший начальник Штаба обороны страны (высший военный орган королевства), заявил, что "Royal Navy слишком понадеялся на удачу", мол, "авось пронесет", а это опасно. А бывший министр обороны Тобиас Эллвуд выразил обеспокоенность тем, что подводное ядерное сдерживание "хромает на двух лодках". Более длительная продолжительность патрулирования может также пагубно сказаться на психофизическом состоянии экипажей лодок, считает он.А тут еще добавилась пандемия. Если вдруг "чумной" моряк окажется на одной из ПЛАРБ, либо готовящейся к патрулирования, либо вернувшейся, а еще хуже — находящейся в море, то это может привести наверняка к карантину для экипажа, хорошо еще, если без выбытия значительного числа членов экипажа. Могут и патрулирование прервать, хотя, конечно, могут и рискнуть продолжить выполнение боевой задачи. Но к чему это приведет — вопрос. Конечно, в нормальных подводных флотах для таких случаев есть сменный экипаж на каждую субмарину, или хотя бы 1-2 сменных экипажа на бригаду или дивизию ПЛ. У британцев от системы двух экипажей отказались в свое время, но в данный момент у них должен быть "лишний" экипаж, раз у них на ремонте 2 корабля вместо одного. Но ведь и там могут возникнуть "коронавирусные" потери, и британцы уже видят на примере ВМС США, как это происходит. Когда из-за COVID из строя выводятся 2 авианосца, а следом еще и УДК ("Боксер"), пара эсминцев типа "Арли Берк" и ряд других кораблей, включая и АПЛ, то, конечно, призадумаешься. А в Британии с коронавирусом ситуация, откровенно говоря, плохая.В Британии сейчас многие специалисты и политики задают вопросы: готов ли вообще Королевский флот справиться с пандемией COVID-19 в своих рядах? Большой дефицит наборов для тестирования на коронавирус в Британии (о чем пишут сами британцы) и медленная политика тестирования усиливают этот риск.По словам Роберта Форсайта, бывшего старшего офицера ПЛАРБ "Рипалс" (с ракетами "Поларис-А3ТК) и преподавателя на курсах для командиров подводных лодок, в первую неделю патрулирования вполне нормально, чтобы простуда и грипп охватили корабль: "Один или два человека принесли на борт простуду или грипп, в течение первой недели вы все ее получили, переболели, а потом уже все нормально". Но коронавирус отличается коварством, и, хотя на лодках служат достаточно молодые и здоровые люди, но и им может потребоваться квалифицированная медпомощь узких специалистов по легочным инфекциям и реаниматологов. С соответствующим оборудованием. Аппарат ИВЛ на ПЛАРБ, наверное, есть, но вряд ли больше одного, да и врач на таком корабле — не реаниматолог и не пульмонолог или инфекционист. И "вырабатывание всеобщего иммунитета", провозглашенное британским премьером Джонсоном (то есть наплевательская, по сути, политика по борьбе с эпидемией), на лодке может привести к катастрофе.В краткосрочной перспективе ВМС Британии необходимо будет ввести чрезвычайно строгий режим для контроля распространения вируса в своих рядах, особенно на борту ПЛАРБ и на береговой базе этих кораблей. Но поможет ли — вопрос открытый.Что до самого Джонсона, то он сам ныне "вырабатывает национальный иммунитет" на больничной койке в палате реанимации под аппаратом ИВЛ. Что, кстати, породило у британской прессы новый вопрос: кто, собственно, сейчас контролирует "ядерную кнопку" Соединенного Королевства? Дело в том, что официально только премьер-министр королевства контролирует ядерное оружие. Да, главой государства и главой ВС страны является королева (или другой монарх, конечно). И формально премьер обязан проконсультироваться с королевой по такому важнейшему вопросу. И сделает это, "если позволит время", а так он может решить этот вопрос и сам — так утверждают в Британии. Однако стоит отметить, что "царствующая, но не правящая" королева это, по большому счету, такой же миф, как легендарная британская конституция, которой никто не видел. Скажем, по вопросу Брекзита роль королевы Елизаветы оказалась практически решающей в вопросе, и именно она усиленно продавливала решение о выходе из ЕС. И добилась своего. Но тем не менее, формально контроля над "ядерным чемоданчиком" у нее нет.Да и нет в Британии самого понятия "ядерного чемоданчика". Есть набор кодов для активации ядерных зарядов и различных планов боевого применения, есть, конечно, средства связи, но как такового самого устройства — нет. Премьер должен связаться с подземным командным пунктом Pindar под Уайтхоллом в Лондоне, а конкретно — с Nuclear Operations Targeting Center, или же находиться в нем, а уже оттуда приказ поступит на патрулирующую стратегическую субмарину. Связаться он также может с борта воздушного командного пункта на борту переоборудованного "Эйрбас А330", используемого премьером с 2015 г. Из подземного КП под Уайтхоллом сигнал поступит в Нортвуд, в Combined Task Force 345 Operations Room (зал управления "Сводным соединением 345"), где два офицера распознают кодовый сигнал и проверяют его подлинность, затем сигнал опять кодируется и отправляется уже ниже, и на носитель ядерного оружия. Утверждается в ряде источников, что премьер не может использовать "Национальную директиву на открытие огня" (на применение ЯО) без консультации с начальником Штаба обороны, который должен добавить свою часть кода к коду премьера, есть и утверждения, что сами коды премьеру представляет он, но эти утверждения противоречат официозу. Согласно ему, британский кабинет министров приветствует коллегиальный принцип принятия решений, и сама возможность того, что ядерное оружие в недалеком будущем может быть применено, должно обсуждаться коллективно кабинетом или как минимум так называемым "военным кабинетом" (7 министерских должностей, включая премьера, министра обороны, главу Форин-офиса и т.п.). Однако премьер может принять решение и самостоятельно, и вообще, даже заместители премьера не имеют никакого права управлять ядерным оружием вместо него (раньше, во времена "холодной войны", существовал несколько иной порядок). Так что, похоже, пока Борис Джонсон валяется на больничной койке, британское ядерное оружие оказалось несколько "подвешенным в воздухе" в том плане, что не очень и понятно, кто им управляет. Хотя, скорее всего, кому-то он это право все же передал — такое право у него имеется.Сама по себе система управления британской ядерной компонентой, в общем, является устаревшей, уязвимой, негибкой и не гарантирующей применение ядерного оружия вообще. Это даже в сравнении с Францией так, не говоря уж о сравнении с системами управления ядерными силами США и России (особенно России) — рядом с этими, предусматривающими все на свете, системами, управляемыми из многочисленных сверхзащищенных дублированных КП, подвижных и воздушных КП и пр., британская система управления выглядит чем-то вроде творчества юных техников. Что порождает достаточно забавные механизмы "на случай, когда в Лондоне все проспали", Британию уничтожили и приказ так и не поступил. Речь о так называемых "письмах последней инстанции", которые с 1972 года от руки пишет каждый премьер для командира заступающей на патрулирование ПЛАРБ. Эти письма, числом 4, пишутся для командиров каждой ПЛАРБ, и хранятся в 2 встроенных сейфах в главном командном пункте субмарины (не в командирской каюте, как коды и ключи на старт ракет). Письмо уничтожается, если премьер меняется, и его не вскрывают. Новый премьер пишет уже свои письма.Вскрытие писем осуществляется только после определенных проверочных процедур, которые обычно засекречены. Но известно, что для ПЛАРБ типа "Резолюшн" в 80-е годы одним из характерных признаков гибели страны являлось прекращение любых военно-морских радиопередач и сигналов в течение более 4 часов, а для "Вэнгардов" одним из признаков является прекращение вещания ВВС "Радио 4". Письма включают в себя различные опции вроде "нанесите удар отмщения", "не надо наносить удар отмщения", "передайте свой корабль под командование союзников из США, если там еще есть кому передавать" и даже "идите в Австралию" или "решайте сами". Впрочем, вряд ли эти письма в данном случае потребуются, даже если г-н Джонсон не выкарабкается и не "приобретет иммунитет", который он обещал британцам. Найдет королева другого премьера, никуда не денется. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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