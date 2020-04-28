Коронавирус против реформы образования Латвии

В борьбу с русскоязычными школами в Латвии вмешалась пандемия

В Латвии полным ходом идёт реформа образования, которое полностью переходит на латышский язык, русскоязычных школ в Латвии отныне не будет. За что президент страны Эгил Левитс горячо поблагодарил Конституционный суд, который и вынес такое решение ещё в начале этого года.

По мнению президента, «эта реформа направлена на укрепление солидарности в обществе».

Конституционный суд Латвии принял такое решение, несмотря на многочисленные заявления и замечания международных правозащитных организаций, настаивающих на том, что образование на языках национальных меньшинств должно существовать в каждой стране.

Кто только не «выражал озабоченность» дискриминацией русскоязычного населения Латвии – и в ООН («ненужные и несоразмерные ограничения на право на свободу выражения мнений», 2018 год), и комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович («нельзя добиваться своих целей в ущерб правам носителей других языков», 2019 год). А уже в 2020 году на Форуме по вопросам меньшинств ООН объявили, что «всем государствам, международным организациям, неправительственным организациям, гражданскому обществу и другим субъектам, занимающимся правами меньшинств, следует прилагать усилия для повышения информированности о преимуществах образования на родном языке и его преподавания, а также о преимуществах многоязычия».

И хотя страны Балтии видят себя в единой европейской семье, однако русофобия оказалась сильнее.

По мнению латвийского оппозиционного общественного активиста Ильи Козырёва, против которого Служба госбезопасности Латвии на днях закрыла уголовное дело за защиту русскоязычных школ, власти Латвии своего добились и теперь идёт окончательное добивание русскоязычного образования.

«У них всё по плану. Уверен, они с самого начала понимали смехотворность обвинений. То есть, если бы удалось довести дело до суда и тем более до хоть какого-нибудь обвинительного приговора, они были бы рады и наградили бы друг друга премиями. Но и так у них получилось неплохо. Главную задачу сформулировал тогдашний премьер Кучинскис – уничтожить русское образование в Латвии без особых скандалов. И задача была полностью выполнена»,

– отметил Козырёв.

Однако правозащитник и сопредседатель Латвийского комитета по правам человека Владимир Бузаев считает, что борьбу прекращать нельзя, поскольку в Комитете по ликвидации расовой дискриминации ООН не раз и недвусмысленно заявляли о недопустимости подобных действий в любой стране, не говоря уже о европейской.

«Комитет по правам человека ООН дважды выражал своё глубокое неудовольствие тем, что делается в нашей стране с правами нацменьшинств. А Комитет по ликвидации расовой дискриминации ООН заявил, что происходящая латышизация школ и детских садов является расовой дискриминацией, и указал, что его необходимо отменить. Этот комитет взял Латвию на контроль и начал задавать ей вопросы»,

– отметил Владимир Бузаев в интервью Sputnik Латвия.

И хотя в Риге всячески попытались уйти от неудобных вопросов и даже скрыли письма из ООН от Конституционного суда, по словам Бузаева, все документы приобщены к делу и суд рассмотрит их в мае, вместе с вопросами из ООН.

Однако в реформу образования, которой был так рад президент Латвии в начале года, внезапно вмешался коронавирус. И педагоги сегодня бьют тревогу и требуют приостановить реформу.

Дело в том, что русскоязычные дети, которые пойдут в 1 класс, вот уже месяц не ходят в детские сады, где с ними разговаривают на латышском, а находятся в русскоязычной среде. И неизвестно, как долго это продлится.

«Дети, которые в сентябре пойдут в первый класс, сейчас должны были бы в детском саду интенсивно изучать латышский язык. С первого же дня их ждёт преобладание государственного языка в учебе. Как можно послать в школы неподготовленных детей? Они сейчас из-за карантина сидят дома, где семья разговаривает на родном русском языке. Эти дети получат шоковый удар в первый же школьный день»,

– уверен общественный активист Дэги Караев.

По его словам, педагоги уже подняли вопрос о приостановке образовательной реформы в условиях режима чрезвычайной ситуации.