Коронавирус против молдавской оппозиции

В парламенте Молдовы коронавирус выявлен ещё у одного депутата

Молдавский парламент ушёл 22 мая на карантин после того, как один из депутатов Демократической партии заболел COVID-19.

После чего оппозиция обвинила правящую коалицию в том, что депутат, возможно, и не болен, а карантин объявили только для того, чтобы оппозиция не смогла отправить правительство в отставку. Вскоре тесты на коронавирус оказались положительными ещё у одного депутата, однако оппозиция продолжала требовать возобновить работу парламента и отменить карантин.

Наконец в пятницу, 5 июня, депутаты оппозиционных партий «Платформа Достоинство и правда», «Действие и солидарность», «Шор» и группы Pro Moldova явились на заседание парламента, аргументировав своё решение тем, что 98 депутатов прошли тестирование и вирус у них не обнаружен, следовательно, необходимо как можно быстрее приступать к работе.

«У нас много важных тем, которые нужно срочно рассмотреть, среди которых и разблокирование финансовой помощи от ЕС и принятие закона о НПО», – заявил вице-спикер Александр Слусарь.

Однако представители правящей коалиции – депутаты ПСРМ и ДПМ – на заседание ожидаемо не пришли. В результате заседание парламента не состоялось в связи с отсутствием кворума. После чего депутаты от партии «Действие и солидарность» на пресс-конференции обвинили парламентскую коалицию в срыве работы парламента.

«Неформальная коалиция Санду-Канду-Шор и их приложение Нэстасе выступили с обвинениями. Фракция ПСРМ больше всех заинтересована в том, чтобы как можно скорее возобновить заседания парламента. Но мы также должны следовать определённым правилам. Если в ближайшие дни у депутатов не будет выявлено новых случаев заболевания коронавирусом, мы надеемся, что на следующей неделе пленарные заседания парламента будут возобновлены»,

– цитирует официальный сайт ПСРМ заявление председателя парламентской фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ.

А на следующий день стало известно, что заболела депутат партии «Платформа Достоинство и правда» Арина Спэтару. Она уверена, что заразилась в парламенте.

«Спикер парламента должна была ещё раньше отменить пленарное заседание, ещё раньше изолировать депутатов. Я уверена, что заразилась в парламенте», – заявила Спэтару.

Таким образом, в парламенте уже три случая заражения коронавирусом.

В молдавских Telegram-каналах по этому поводу уже пишут , что теперь оппозиция должна уйти в полном составе на карантин, а правящая коалиция с понедельника возобновит работу, «ибо оппозиция требует, чтобы парламент работал, и принять всё, что надо и всё, что захотят и без помех – переиграли сами себя, получается».