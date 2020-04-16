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Коронавирус прорвал армейскую оборону

16 апреля 2020, 23:35  •  86 • В России

Ну вот, пандемия прорвала и многоэшелонированную оборону Российской армии:

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ) заразились вирусом 15 человек. Среди них - преподаватели, курсанты и один гражданский служащий. Эту информацию «Комсомолке» официально подтвердили в Минобороны. И уточнили: «В ходе тестирования курсантов и преподавателей на наличие коронавирусной инфекции пробы у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника дали положительный результат».

А причиной заражения стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими лицами за пределами училища. Министр обороны приказал руководству Главного военно-медицинского управления разобраться с ситуацией и держать ее под особым контроле во избежание дальнейшего разрастания инфекции в военно-учебно заведении. Одновременно министр приказал командирам и начальникам всех рангов максимально ограничить контакты военнослужащих с гражданскими лицами за пределами частей и учреждений, допуская это лишь при крайней служебной необходимости.

Состояние всех инфицированных военнослужащих и гражданского специалиста - нормальное, сообщили в Минобороны.

Кстати, за последние сутки в Тюменской области коронавирус подтвердился у 27 человек. Всего в регионе зафиксировано 112 случаев заражения.

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