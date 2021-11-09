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«Коронавирус продолжает представлять опасность»: Мишустин сообщил об усилении мер по борьбе с COVID-19 во всей России

09 ноября 2021, 21:05  •  131 • В России
В России наблюдается замедление эпидемиологического процесса, которое произошло благодаря режиму нерабочих дней и принятым мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявила главный санитарный врач страны Анна Попова. Она подчеркнула, что устойчивый рост числа заболевших сохраняется только в трёх субъектах РФ. При этом уже 77 регионов России используют систему QR-кодов. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал важным использование любой возможности по увеличению темпов вакцинации от COVID-19. На сегодняшний день хотя бы одним компонентом вакцин привились 62 млн россиян. В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в регионы России направлено почти 80 млн доз вакцин от коронавируса.
 
globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin
 

Во всех регионах России усилены меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, это касается в том числе дезинфекции в транспорте, такси, общественных местах. Об этом в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«По поручению президента наращиваем тестирование граждан на инфекцию. Работают уже более тысячи лабораторий. Продолжается вакцинация от коронавируса. Всего в регионы направлено почти 80 млн доз. Всем, кто сделал прививку, выдаётся сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде. Для многих такой вариант удобнее», — заметил глава кабмина.

Он также отметил, что с учётом рекомендаций санитарных врачей и эпидемиологической обстановки режим нерабочих дней был продлён в пяти субъектах РФ — в Новгородской, Томской, Челябинской, Курской и Смоленской областях. Напомним, что федеральный режим нерабочих дней действовал с 30 октября по 7 ноября включительно.

При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что период нерабочих дней и принятые ограничительные меры помогли переломить эпидситуацию. По его словам, на прошлой неделе замедлился прирост числа пациентов, которые находятся под наблюдением врачей — в общей сложности их около 1,36 млн.

«Несомненно, снижение обусловлено введённым президентом режимом нерабочих дней, региональными мерами. Эти меры позволили переломить ситуацию», — подчеркнул глава Минздрава.

При этом, по его словам, с 30 октября по 7 ноября было привито 3,7 млн человек. Всего же в стране хотя бы одним компонентом вакцин привились уже более 62 млн россиян, ревакцинировались почти 4,5 млн граждан.

«Коронавирус продолжает представлять опасность, и в регионах важно не упустить любые возможности для повышения темпов вакцинации, мы это делаем», — сказал он.

Регионами-лидерами по темпам вакцинации являются Калмыкия, Приморский край, Тюменская, Пензенская, Липецкая области, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа.

«Мы видим высокую эффективность меры «QR-код в обмен на услугу». Сегодня это реализуется многими регионами, и это действительно путь безопасности», — добавил министр.

В 77 регионах страны введена система QR-кодов для пользования теми или иными услугами, в свою очередь, указала главный санитарный врач страны Анна Попова.

«Превышение среднероссийских показателей за прошедшую неделю зарегистрировано в 32 регионах. Тремя неделями раньше это количество было почти 50, — заявила она — Устойчивая тенденция роста сохраняется только в трёх регионах».

Попова при этом отметила, что рост заболеваемости сохраняется на невысоких цифрах в 61 субъекте РФ, явное снижение — в шести субъектах, отсутствие значимой динамики — в 18 субъектах. По её словам, четыре недели назад недельный темп прироста заболевших составлял почти 18%, тогда как прошедшей неделе — 2,1%.

«Это говорит о замедлении эпидпроцесса. И это конечно результат прерывания эпидпроцесса по итогу нерабочих дней», — заявила глава Роспотребнадзора.

Она также призвала призвала сохранять контроль за соблюдением ограничительных мер в регионах.

«Для того, чтобы нам удержать позиции и идти в дальнейшем к снижению заболеваемости и стабилизации эпидситуации, безусловно, нужно сохранять те ограничительные меры, которые уже введены, и также, безусловно, нужно ужесточить контроль за введением всех мер, которые приняты на уровне субъектов Российской Федерации», — констатировала Попова.

В России общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 8 873 655 (39 160 за последние сутки). С начала пандемии после заболевания коронавирусом выздоровели 7 619 596 человек (32 036), умерли 249 215 пациентов (1211).

Ситуация с COVID-19 в Москве

Эпидемиологическая обстановка в Москве улучшается после режима нерабочих дней, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Так, по его словам, на 15% снизилось число заболевших COVID-19, на 4% — количество госпитализаций, на 18% — заболеваемость пневмонией, в основном коронавирусной.

Также на russian.rt.com «Ситуация с пандемией стабилизировалась»: в Москве и Подмосковье режим нерабочих дней продлевать не будут

«Всё это говорит о том, что процесс распространения коронавирусной инфекции замедлился. Это, конечно, не говорит о том, что мы должны успокоиться, сложить руки и лишь смотреть за ситуацией. Надо дальше работать над тем, чтобы ситуация улучшалась», — сказал градоначальник.

За прошедшую неделю в столице первым компонентом привились около 100 тыс. человек, ещё 100 тыс. горожан записалось на вакцинацию. Вдобавок, в городе наращивается объём экспресс-тестов.

«Будем следить за дальнейшим развитием ковидной ситуации. Эта неделя для нас, считаю, будет принципиальной. Посмотрим в конце недели на показатели и уже на основании анализа будем принимать решение по дальнейшим мерам. Надеюсь, что ситуация будет более-менее стабильна», — констатировал Собянин.

В Москве с 28 октября по 7 ноября была приостановлена работа большинства организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла, а также ряда федеральных учреждений. С 8 ноября в столице приостановлено действие социальных карт, дающих право на бесплатный проезд в общественном транспорте, лиц пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями для людей, которые не прививались и не переболели коронавирусом за последние полгода. На массовых мероприятиях с одновременным присутствием более 500 человек введено обязательное использование QR-кодов и защитных масок. Эти две меры также затрагивают столичные театры и музеи, чья заполняемость не должна превышать 70% от общей вместимости зала.

Москва занимает первое место в России по числу выявленных случаев COVID-19 с начала пандемии — 1 871 893 (5287 — за последние 24 часа), при этом выздоровели 1 648 363 пациента (7257). От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за минувшие сутки умер 32 207 человек (95).

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