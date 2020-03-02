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Коронавирус продолжает бить по иранской верхушке: В Тегеране скончался высокопоставленный чиновник

02 марта 2020, 19:35  •  23 • В мире
Иран стал второй страной после Китая, в которой распространение нового штамма коронавируса начинает принимать угрожающие масштабы. Более того, страна из-за вспышки инфекции уже признана одним из опасных мест на планете. И хотя до уровня Китая иранцам ещё далеко, именно в Иране вирус беспощадно ударил по правящей верхушке. Биологическое оружие, начав действовать в Китае, проявляет себя в ещё одной стране, с которой у США не самые тёплые отношения.
В Иране, помимо информации о троих заболевших членах правительства, стало известно о смерти высокопоставленного чиновника из Совета целесообразности при высшем руководителе ИРИ: от коронавирусной инфекции скончался Сейед Мохаммад Мирмихаммади. Это может ещё больше увеличить градус истерии на почве версий, связанных с биооружием.
Тревожные новости приходят и из других стран: третий случай наличия коронавируса подтверждён в Бельгии, в Испании выявлено по меньшей мере 83 заболевших, в Израиле число заражений достигло 10.
Резко увеличилось число заражённых в Италии, от коронавируса умерло два человека. Из-за опасения распространения заболевания власти страны ввели жёсткие ограничения, в том числе закрыли некоторые области на въезд и выезд.
Число заболевших к этому часу составляет более 89 тысяч человек. Умерло более 3 тысяч человек. В России отмечены лишь два случая заболевания - оба пациента выздоровели, однако несколько граждан России с вирусом были эвакуированы к нам из разных точек мира. Они получают лечение, опасений за жизнь и здоровье госпитализированных нет.
Однако наиболее серьёзно ситуация выглядит именно в Иране. Как сообщил представитель президиума парламента Асадулла Аббаси, работа законодательного органа будет приостановлена до "последующего уведомления", пишет IRNA. На такой шаг власти пошли после того, как вирусом заразились вице-президент Ирана иммунолог Масумех Эбтекар, замминистра здравоохранения Ираджа Харирчи, член меджлиса Махмуд Садеки и еще несколько депутатов.
Специалисты уже заявили о том, что число заражённых и умерших от нового штамма коронавируса в Иране может превысить показатели Китая. А эксперты-конспирологи в западных СМИ открыто говорят о том, что мечта американского президента об экономической блокаде Ирана "сбывается без единого выстрела".
При этом именно американские экономические санкции, введённые в отношении Ирана, усугубляют ситуацию: из-за ограничительных мер блокированы поставки медицинского оборудования и лекарств в страну.

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