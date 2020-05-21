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Коронавирус привел к росту числа бедных в Европе

21 мая 2020, 22:55  •  75 • Политика
Фото: Giannis Papanikos/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Новые голодающие пополнили очереди за бесплатным питанием
Во многих странах Евросоюза из-за эпидемии коронавируса увеличилось количество заявок на получение бесплатного питания на 20-25 процентов. Об этом сообщает издание Ouest-France со ссылкой на данные Европейской федерации продовольственных фондов.
Отмечается, что в развитых государствах появляются "новые бедняки", поскольку коронавирусный кризис привел к массовой безработице.
Больше всего заявок на получение бесплатного питания фиксируется в Италии, Франции, Испании и Бельгии, говорится в статье.

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