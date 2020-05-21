Коронавирус привел к росту числа бедных в Европе

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Новые голодающие пополнили очереди за бесплатным питанием

Во многих странах Евросоюза из-за эпидемии коронавируса увеличилось количество заявок на получение бесплатного питания на 20-25 процентов. Об этом сообщает издание Ouest-France со ссылкой на данные Европейской федерации продовольственных фондов.

Отмечается, что в развитых государствах появляются "новые бедняки", поскольку коронавирусный кризис привел к массовой безработице.

Больше всего заявок на получение бесплатного питания фиксируется в Италии, Франции, Испании и Бельгии, говорится в статье.





