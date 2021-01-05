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Коронавирус пришёл не из Китая? Министр выдал неожиданную версию источника пандемии

05 января 2021, 08:35  •  404 • В мире
Глава китайского МИД Ван И выдал неожиданную версию источника пандемии, заявив, что инфекция появилась не в КНР, хотя республика и стала первой страной, сообщившей о COVID.
По словам китайского министра, Пекин поспешил первым заявить об эпидемии, однако это не означает, что коронавирус появился в Китае.
"Всё больше и больше исследований показывают, что пандемия, вероятно, возникла во многих местах по всему миру", - отметил Ван И в беседе с агентством "Синьхуа".
Он подчеркнул, что Китай "решительно против" политизации пандемии и не позволит "загрязнить ложью" объективное повествование и коллективную память о борьбе с пандемией.
Первые случаи были выявлены в Ухане 31 декабря 2019 года, и вскоре после этого был закрыт рынок морепродуктов, откуда, как считалось, возникло заболевание. Тогда же в Пекине заявляли, что доказательств передачи вируса от человека к человеку нет, и только спустя три недели китайские власти признали этот факт.
В ноябре 2020 года бывший главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Цзэн Гуан также выдвинул версию о том, что коронавирус возник не в Ухане, хотя и был там обнаружен впервые.
Действующий главный эпидемиолог CDC У Цзунь заявлял, что вирус мог попасть в страну через замороженные морепродукты или мясные продукты.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится отправить в Ухань группу международных экспертов, которые должны собрать образцы и исследовать происхождение вируса.

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