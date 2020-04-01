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Коронавирус пожирает США, Россия шлёт помощь самолётом
01 апреля 2020, 16:35 • 173 • Политика
Россия объявила о готовности направить в США самолёт с помощью для борьбы с коронавирусом. В Штатах "очаг" заболевания - зафиксировано уже свыше 174 тысяч заражённых и почти 3,5 тысячи смертей от COVID-19.
Самолёт с российской медицинской техникой и средствами защиты для борьбы с коронавирусом готов к отправке в США. Такой информацией поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По последним данным, в США уже 174 467 заражённых и 3416 летальных случаев.
Помощь США
Представитель Кремля уточнил, что российская сторона сама предложила свою помощь США в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 на фоне тяжёлой эпидемиологической ситуации в Америке. Делая это предложение, президент России Владимир Путин исходил из того, что когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, то смогут в случае необходимости ответить России взаимностью, пояснил Дмитрий Песков.
Американская благодарность
Российскую помощь уже успел прокомментировать президент США Дональд Трамп. По его словам, Россия отправила в США "очень-очень большой" самолёт с медицинским оборудованием, необходимым для борьбы с коронавирусом.
Звонок из Вашингтона в Москву
Пресс-секретарь президента России подтвердил, что вопрос предоставления США российской гуманитарной помощи был поднят ещё вчера во время телефонных переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом. Лидеры стран проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по сдерживанию распространения коронавируса, а также о возможности проведения совместных действий по борьбе с заболеванием.
После телефонных переговоров глав России и США общение между Москвой и Вашингтоном перешло на уровень руководителей внешнеполитических ведомств. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео также поговорили по телефону по поводу эпидемии коронавируса.
Российская помощь Италии
На прошлой неделе Россия отправила в Италию 11 самолётов с медицинским оборудованием, медикаментами и российскими военными вирусологами для помощи стране в преодолении эпидемии коронавируса.
После прибытия в Италию российские специалисты были направлены в Ломбардию, где ситуация с вирусом особенно тяжёлая. Там российские вирусологи вместе с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дезинфекционную обработку трёх пансионатов для пожилых людей в городах Клузоне, Чени и Вертола.
Реакция Европы
Пока Италия благодарит Россию за помощь, европейские СМИ "плюются ядом". Целый ряд изданий выпустили статьи с критикой российской помощи. Особенно отличилась газета La Stampa. При этом чиновники Евросоюза и отдельные страны Европы не только ничего не сделали для Италии, но ещё активно мешали оказанию помощи этой стране, перехватывая направляемую итальянцам "гуманитарку".
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