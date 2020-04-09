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Коронавирус пошатнул толерантность в Европе: В ЕС зафиксирован всплеск расизма
09 апреля 2020, 14:35 • 74 • В мире
Коронавирус пошатнул основы толерантности в Европе. Так, в странах ЕС зафиксирован всплеск расизма по отношению к людям азиатского происхождения. О многочисленных случаях говорится в отчёте Агентства Евросоюза по основным правам.
В странах Евросоюза зарегистрированы многочисленные случаи расизма по отношению к выходцам из Азии на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в отчёте Агентства ЕС по основным правам.
Данный доклад был представлен 8 апреля. В нём анализируется, как меры властей по борьбе с COVID-19 повлияли на обстановку с фундаментальными правами в государствах Европейского союза в период с февраля по март текущего года.
В тексте говорится, что общественные организации и СМИ сообщали о целом ряде случаев проявления расизма, дискриминации и ксенофобии по отношению к лицам азиатского происхождения, прежде всего китайцам. При этом данные эпизоды могут быть лишь верхушкой айсберга, подчеркнули авторы отчёта.
В нём, в частности, приводится информация о том, что в Польше студенты Гданьского университета словесно оскорбляли учащихся из Китая в связи с COVID-19.
В Германии между тем врач отказался помогать пациенту китайского происхождения, который, однако, даже не имел признаков коронавирусной инфекции. Помимо этого, в докладе приводятся сведения о многих других подобных случаях.
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