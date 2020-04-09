Коронавирус пошатнул толерантность в Европе: В ЕС зафиксирован всплеск расизма

В странах Евросоюза зарегистрированы многочисленные случаи расизма по отношению к выходцам из Азии на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в отчёте Агентства ЕС по основным правам.

Данный доклад был представлен 8 апреля. В нём анализируется, как меры властей по борьбе с COVID-19 повлияли на обстановку с фундаментальными правами в государствах Европейского союза в период с февраля по март текущего года.

В тексте говорится, что общественные организации и СМИ сообщали о целом ряде случаев проявления расизма, дискриминации и ксенофобии по отношению к лицам азиатского происхождения, прежде всего китайцам. При этом данные эпизоды могут быть лишь верхушкой айсберга, подчеркнули авторы отчёта.

В нём, в частности, приводится информация о том, что в Польше студенты Гданьского университета словесно оскорбляли учащихся из Китая в связи с COVID-19.

В Германии между тем врач отказался помогать пациенту китайского происхождения, который, однако, даже не имел признаков коронавирусной инфекции. Помимо этого, в докладе приводятся сведения о многих других подобных случаях.