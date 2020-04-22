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Коронавирус полностью сковал армию США: Военным нельзя будет "пошевелиться" до июля
22 апреля 2020, 07:10 • 108 • В мире
Коронавирус полностью сковал армию США. В соответствии с новым распоряжением главы Пентагона Марка Эспера американским военным нельзя будет "пошевелиться" до июля. Министр продлил запрет на их перемещение как внутри Штатов, так и за их пределами.
Глава Пентагона Марк Эспер принял решение продлить запрет на перемещение военных как внутри США, так и за их пределами вплоть до самого конца июня, сообщается на портале ведомства.
Данная мера была принята в рамках борьбы с коронавирусом. Этот мораторий распространяется также и на гражданских служащих американского министерства обороны.
Отмечается, что в настоящее время в армии Соединённых Штатов и в самом Пентагоне COVID-19 диагностировали у 5335 военных и гражданских служащих, военнослужащих среди них - порядка 3,4 тысячи человек.
Между тем в целом по миру США с большим отрывом остаются лидерами по числу эпизодов коронавируса. Всего в стране заразились уже практически 800 тысяч граждан. Количество случаев летального исхода из-за COVID-19 тем временем приблизилось к 43 тысячам.
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