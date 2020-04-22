Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Мос...
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работат...
«Армата» сдала экзамен в Сирии
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало ...
Главная / В мире

Коронавирус полностью сковал армию США: Военным нельзя будет "пошевелиться" до июля

22 апреля 2020, 07:10  •  108 • В мире
Коронавирус полностью сковал армию США. В соответствии с новым распоряжением главы Пентагона Марка Эспера американским военным нельзя будет "пошевелиться" до июля. Министр продлил запрет на их перемещение как внутри Штатов, так и за их пределами.
Глава Пентагона Марк Эспер принял решение продлить запрет на перемещение военных как внутри США, так и за их пределами вплоть до самого конца июня, сообщается на портале ведомства.
Данная мера была принята в рамках борьбы с коронавирусом. Этот мораторий распространяется также и на гражданских служащих американского министерства обороны.
Отмечается, что в настоящее время в армии Соединённых Штатов и в самом Пентагоне COVID-19 диагностировали у 5335 военных и гражданских служащих, военнослужащих среди них - порядка 3,4 тысячи человек.
Между тем в целом по миру США с большим отрывом остаются лидерами по числу эпизодов коронавируса. Всего в стране заразились уже практически 800 тысяч граждан. Количество случаев летального исхода из-за COVID-19 тем временем приблизилось к 43 тысячам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



108
Источник
Похожие новости
21 апреля 2020, 19:10
Российские "Панцири" прикрыли Сирию от Израиля снова. Отражена атака
21 апреля 2020, 19:10
Испанцы уличили США в испытаниях биологического оружия. Пострадали сами американцы
22 апреля 2020, 03:10
"Украина всех перехитрила. Опять": Блогер о претензиях "Нафтогаза" на "бесплатную" российскую нефть
21 апреля 2020, 21:10
Что общего между COVID-19 и "испанкой" прошлого века? Журналистка обнаружила странные параллели
21 апреля 2020, 21:10
Учёные предупредили об опасной мутации коронавируса: Штаммов уже десятки
22 апреля 2020, 05:10
Пираты атаковали судно с русскими моряками - посольство
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 апреля 2020, 06:10
Разъяреный Аваков размечтался об убийствах без суда и следствия
21 апреля 2020, 09:10
Америка продемонстрировала силу, по-настоящему угрожающую России
20 апреля 2020, 07:10
«Украина – это торпеда для Польши» – киевский эксперт
21 апреля 2020, 00:10
"Кто людей лечить будет?": Пушков не выдержал наглости краснодарской чиновницы
15 апреля 2020, 08:10
В Совфеде присоединили Украину к РФ. В Киеве бомбануло
16 апреля 2020, 08:10
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
18 апреля 2020, 08:10
Снова банальный грабёж. Экс-нардеп рассказал, кто в действительности стоит за пожаром в Чернобыле
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.