Коронавирус полностью сковал армию США: Военным нельзя будет "пошевелиться" до июля

Глава Пентагона Марк Эспер принял решение продлить запрет на перемещение военных как внутри США, так и за их пределами вплоть до самого конца июня, сообщается на портале ведомства.

Данная мера была принята в рамках борьбы с коронавирусом. Этот мораторий распространяется также и на гражданских служащих американского министерства обороны.

Отмечается, что в настоящее время в армии Соединённых Штатов и в самом Пентагоне COVID-19 диагностировали у 5335 военных и гражданских служащих, военнослужащих среди них - порядка 3,4 тысячи человек.

Между тем в целом по миру США с большим отрывом остаются лидерами по числу эпизодов коронавируса. Всего в стране заразились уже практически 800 тысяч граждан. Количество случаев летального исхода из-за COVID-19 тем временем приблизилось к 43 тысячам.