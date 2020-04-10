Коронавирус. Политические последствия • 88 • Аналитика

Нам нет нужды соблюдать дипломатическую политкорректность: все гуманитарные акции всегда преследуют, конечно же, и политические цели, здесь можно согласиться с «мировыми» СМИ. В том числе и помощь России разным странам в преодолении последствий коронавирусной пандемии.



Гуманитарная политика

Медицинская помощь России западным странам – это не только «красивые жесты», как назвал их президент Трамп, но и активная разведка этих стран на предмет возможного сотрудничества в борьбе с пандемией. Результат – отрицательный, но важно было получить любой результат, нужна была определённость в этом вопросе: теперь от этого результата можно отталкиваться в дальнейшей политике по отношению к «цивилизованному миру».







Вряд ли Владимир Путин ожидал, что президент Трамп примет предложение о гуманитарной помощи, но Трамп неожиданно его принял, и отступать Путину было некуда да и незачем.



Телефонный разговор был по инициативе Трампа, и Путин, скорее всего, из вежливости предложил помощь, ожидая отказа, потому что для Трампа эта «гуманитарная» помощь может иметь очень неприятные последствия. Трамп её принял и уже подвергся критике в «демократической» прессе за «гуманитарку», и оправдывается тем, что главное для него – здоровье американцев. Но этим дело вряд ли ограничится.



Потому что вот теперь этой гуманитарной помощью Россия действительно сильно вмешивается в предвыборную кампанию в США, подбрасывая дров в предвыборные баталии кандидатов в президенты. Неясно только, к чему это приведёт, к каким результатам на выборах в ноябре этого года. Нанесён удар по имиджу США в мире: они приняли гуманитарную помощь от России! Это крупный политический успех Москвы.



Гуманитарная помощь Италии – это серьёзный удар по НАТО, он может привести к развалу НАТО и связанного с ним ЕС уже в ближайшей перспективе, если США не переломят возникшую тенденцию к развалу. Учения НАТО «Защитник Европы 2020» фактически сорваны. Предпринимаются только попытки сохранить лицо отдельными военными манёврами.



Уже началось переформатирование Европы, политики Италии по этому поводу нелицеприятно высказываются в прессе. Оказав гуманитарную помощь Сербии, Россия серьёзно укрепила авторитет Белграда и свой собственный на Балканах.



Эти гуманитарные акции России стали возможны благодаря тому, что Москве удалось оттянуть пик пандемии, растянуть её по времени, и появились относительно свободные военно-медицинские ресурсы, которые оказалось возможным использовать для активного зондажа наших западных «партнёров».



Пандемия и СССР

США в условиях пандемии повторяют свой старый ход, который привёл в своё время к разрушению СССР: через своего сателлита Саудовскую Аравию пытаются лишить Россию нефтяных доходов. СА ультимативно потребовала от России серьёзно сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+, что привело бы просто к падению доходов. Россия отказалась это делать, и Саудовская Аравия обрушила цены на нефть, резко увеличив добычу, хотя спрос на нефть и так упал по причине пандемии в мире.



Но всё равно этот шантаж с Россией не проходит, у Москвы есть другие источники доходов, финансовые резервы и союзник в виде Китая, который именно в это время закупает крупные партии российской нефти прямо в балтийских портах. И саудовцы возвращаются за стол переговоров, потому что они и сланцевики США тоже несут большие потери. Путинскую Россию нефтяным демпингом взять не удаётся, по факту она оказывается сильнее СССР!



Сила новой России видится в том, что она не отказывается от наследия СССР, Владимир Путин не зря говорит о «трагедии распада СССР»: он использует трагический опыт этого распада и всё наследие СССР, от научно-технического до эпидемиологического. Отсюда замедление пандемии в России, очевидное на фоне Америки и Европы. Путин опирается на специалистов-вирусологов и на сохранившуюся эпидемиологическую службу: она ведь не случайно, не сама собой сохранилась! На Украине вот не сохранилась.



Коронавирус открывает карты

Коронавирусная пандемия – это испытание для всего мира, вот и посмотрим, кто чего стоит на самом деле, без дураков и без фальшивых образов мировых СМИ. Россия на примере Италии наглядно показала, что НАТО – это пустышка, что «крыша» США в действительности ничего не стоит: её просто нет! США преследуют везде только свои интересы.



Россия имеет, конечно же, своей целью разрушение НАТО, организации, которая после распада СССР имеет наглость продвигаться к нашим границам, устраивать госперевороты и проводить военные учения на наших границах, хоть дипломат Сергей Лавров этого никогда и не скажет. Россия ищет партнёров, которые в этом тоже заинтересованы, видят в этом своё спасение и будущее, от Сербии до Италии.



Нам нет нужды соблюдать дипломатическую политкорректность: все гуманитарные акции всегда преследуют, конечно же, и политические цели, здесь можно согласиться с «мировыми» СМИ. В том числе и помощь России разным странам в преодолении последствий коронавирусной пандемии.Медицинская помощь России западным странам – это не только «красивые жесты», как назвал их президент Трамп, но и активная разведка этих стран на предмет возможного сотрудничества в борьбе с пандемией. Результат – отрицательный, но важно было получить любой результат, нужна была определённость в этом вопросе: теперь от этого результата можно отталкиваться в дальнейшей политике по отношению к «цивилизованному миру».Вряд ли Владимир Путин ожидал, что президент Трамп примет предложение о гуманитарной помощи, но Трамп неожиданно его принял, и отступать Путину было некуда да и незачем.Телефонный разговор был по инициативе Трампа, и Путин, скорее всего, из вежливости предложил помощь, ожидая отказа, потому что для Трампа эта «гуманитарная» помощь может иметь очень неприятные последствия. Трамп её принял и уже подвергся критике в «демократической» прессе за «гуманитарку», и оправдывается тем, что главное для него – здоровье американцев. Но этим дело вряд ли ограничится.Потому что вот теперь этой гуманитарной помощью Россия действительно сильно вмешивается в предвыборную кампанию в США, подбрасывая дров в предвыборные баталии кандидатов в президенты. Неясно только, к чему это приведёт, к каким результатам на выборах в ноябре этого года. Нанесён удар по имиджу США в мире: они приняли гуманитарную помощь от России! Это крупный политический успех Москвы.Гуманитарная помощь Италии – это серьёзный удар по НАТО, он может привести к развалу НАТО и связанного с ним ЕС уже в ближайшей перспективе, если США не переломят возникшую тенденцию к развалу. Учения НАТО «Защитник Европы 2020» фактически сорваны. Предпринимаются только попытки сохранить лицо отдельными военными манёврами.Уже началось переформатирование Европы, политики Италии по этому поводу нелицеприятно высказываются в прессе. Оказав гуманитарную помощь Сербии, Россия серьёзно укрепила авторитет Белграда и свой собственный на Балканах.Эти гуманитарные акции России стали возможны благодаря тому, что Москве удалось оттянуть пик пандемии, растянуть её по времени, и появились относительно свободные военно-медицинские ресурсы, которые оказалось возможным использовать для активного зондажа наших западных «партнёров».США в условиях пандемии повторяют свой старый ход, который привёл в своё время к разрушению СССР: через своего сателлита Саудовскую Аравию пытаются лишить Россию нефтяных доходов. СА ультимативно потребовала от России серьёзно сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+, что привело бы просто к падению доходов. Россия отказалась это делать, и Саудовская Аравия обрушила цены на нефть, резко увеличив добычу, хотя спрос на нефть и так упал по причине пандемии в мире.Но всё равно этот шантаж с Россией не проходит, у Москвы есть другие источники доходов, финансовые резервы и союзник в виде Китая, который именно в это время закупает крупные партии российской нефти прямо в балтийских портах. И саудовцы возвращаются за стол переговоров, потому что они и сланцевики США тоже несут большие потери. Путинскую Россию нефтяным демпингом взять не удаётся, по факту она оказывается сильнее СССР!Сила новой России видится в том, что она не отказывается от наследия СССР, Владимир Путин не зря говорит о «трагедии распада СССР»: он использует трагический опыт этого распада и всё наследие СССР, от научно-технического до эпидемиологического. Отсюда замедление пандемии в России, очевидное на фоне Америки и Европы. Путин опирается на специалистов-вирусологов и на сохранившуюся эпидемиологическую службу: она ведь не случайно, не сама собой сохранилась! На Украине вот не сохранилась.Коронавирусная пандемия – это испытание для всего мира, вот и посмотрим, кто чего стоит на самом деле, без дураков и без фальшивых образов мировых СМИ. Россия на примере Италии наглядно показала, что НАТО – это пустышка, что «крыша» США в действительности ничего не стоит: её просто нет! США преследуют везде только свои интересы.Россия имеет, конечно же, своей целью разрушение НАТО, организации, которая после распада СССР имеет наглость продвигаться к нашим границам, устраивать госперевороты и проводить военные учения на наших границах, хоть дипломат Сергей Лавров этого никогда и не скажет. Россия ищет партнёров, которые в этом тоже заинтересованы, видят в этом своё спасение и будущее, от Сербии до Италии. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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