Коронавирус: Почему на Украине все будет еще хуже, чем в Италии

Центр общественного здоровья Украины занимался популярными грантовыми темами, однако системы готовности контролировать эпидемии так и не построил. Об этом 24 марта в интервью «Главреду» рассказал стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов«Хотел бы я ошибаться, но у нас все может быть еще хуже, чем в Италии. Потому что у нас было не только потеряно время, но и потому, что у нас в очень разваливающемся состоянии находится система здравоохранения — у нас полностью отключена противоэпидемическая система», — заявил он.Ситуация может стать критической, по его мнению, потому что в 2017 году была закрыта Санэпидемслужба, а новый институт (Центр общественного здоровья) так и не был развернут в полном объеме. В нем, по словам Аристова, работает очень много непрофессионалов, начинающих и просто людей, которые не знают, как все должно работать.