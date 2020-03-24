|
Коронавирус: Почему на Украине все будет еще хуже, чем в Италии
24 марта 2020, 22:35 • 20 • Украина
Центр общественного здоровья Украины занимался популярными грантовыми темами, однако системы готовности контролировать эпидемии так и не построил. Об этом 24 марта в интервью «Главреду» рассказал стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов
«Хотел бы я ошибаться, но у нас все может быть еще хуже, чем в Италии. Потому что у нас было не только потеряно время, но и потому, что у нас в очень разваливающемся состоянии находится система здравоохранения — у нас полностью отключена противоэпидемическая система», — заявил он.
Ситуация может стать критической, по его мнению, потому что в 2017 году была закрыта Санэпидемслужба, а новый институт (Центр общественного здоровья) так и не был развернут в полном объеме. В нем, по словам Аристова, работает очень много непрофессионалов, начинающих и просто людей, которые не знают, как все должно работать.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
20
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 марта 2020, 20:35
|
21 марта 2020, 15:35
|
23 марта 2020, 09:35
|
21 марта 2020, 00:35
|
19 марта 2020, 06:35
|
18 марта 2020, 17:35
|
18 марта 2020, 15:35