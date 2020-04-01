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Коронавирус победил. Умерла звезда "Звёздных войн"

01 апреля 2020, 18:35  •  99 • В мире
Британский актёр Эндрю Джек умер от COVID-19. Коронавирус победил человека, который блестяще сыграл роль в эпопее "Звёздные войны".
Издание Evening Standard сообщило о смерти актёра Эндрю Джека.
"Он этим утром скончался от COVID-19", - рассказала агент звезды киноэпопеи Джилл Маккалоу.
Сообщается, что последние дни Эндрю Джек провёл в больнице Святого Петра в Чертси.
Эндрю Джек был задействован в двух эпизодах "Звёздных войн". Он исполнял роль майора Калуана Эматта в "Последних джедаях" и в "Пробуждении силы". Параллельно со съёмками в кино Джек преподавал будущим актёрам сценическую речь. Ему было 76 лет.

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