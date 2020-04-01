Коронавирус победил. Умерла звезда "Звёздных войн"

Издание Evening Standard сообщило о смерти актёра Эндрю Джека.

"Он этим утром скончался от COVID-19", - рассказала агент звезды киноэпопеи Джилл Маккалоу.

Сообщается, что последние дни Эндрю Джек провёл в больнице Святого Петра в Чертси.

Эндрю Джек был задействован в двух эпизодах "Звёздных войн". Он исполнял роль майора Калуана Эматта в "Последних джедаях" и в "Пробуждении силы". Параллельно со съёмками в кино Джек преподавал будущим актёрам сценическую речь. Ему было 76 лет.