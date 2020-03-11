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Коронавирус победил НАТО? Норвегия отказалась от масштабных учений Cold Response из-за Covid-19

11 марта 2020, 22:35  •  14 • В мире
Норвегия отказалась от проведения масштабных учений НАТО Cold Response из-за Covid-19. Страна отметила, что хочет сохранить обороноспособность на фоне распространения коронавируса.
Как сообщил 11 марта руководитель учений Руне Якобсен, ситуация с распространением коронавируса выходит из-под контроля, поэтому Норвегия хочет сосредоточиться на сохранении обороноспособности и поддержке общества в этот непредсказуемый период.
"Руководство Вооружёнными силами сегодня (в среду) приняло решение об остановке крупных международных учений Cold Response из-за риска распространения коронавируса", - приводит сообщение телеканал NRK.
В учениях должны были принять участие несколько тысяч военных из 14 стран НАТО, в том числе из США, Германии, Франции, Дании, Великобритании. Финляндия несколько дней назад участвовать отказалась. Тоже из-за коронавируса.
К 11 марта в Норвегии COVID-19 заразились 430 человек. При этом менее чем за сутки число зараженных увеличилось почти на 200 случаев.
Ранее сообщалось, что грозивший России командующий Вооружёнными силами Польши заразился коронавирусом после поездки на военный совет в Германию.

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