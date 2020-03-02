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Коронавирус папы Римского оказался фейковым, но тысяче итальянцев от этого не легче
02 марта 2020, 12:35 • 15 • Политика
Ватикан опроверг наличие коронавируса у папы Римского. Однако количество заболевших китайским вирусом в Италии продолжает расти и уже перевалило за тысячу.
В Ватикане прокомментировали слухи о коронавирусе у папы Римского Франциска. Информацию о болезни распространил портал МСМ News. Пресс-служба понтифика решительно опровергла данные сведения, назвав их "полным фейком".
Слухи о коронавирусе у папы Римского появились из-за отмены сразу нескольких важных мероприятий с участием Франциска. При этом в качестве причины были названы проблемы со здоровьем епископа Рима.
Как оказалось, речь шла об обычной простуде. Однако в МСМ News сообщили о коронавирусе, причём не только у понтифика, но и ещё у двух его помощников, которых якобы разместили в отеле в Ватикане, где им оказывается квалифицированная медпомощь.
Пользователи Twitter выразили сомнение в правдивости истории и оказались правы. Пресс-служба Ватикана выступила с опровержением информации о коронавирусе, назвав её "полным фейком".
Напомним, что в Италии катастрофически быстро растёт число заболевших китайским вирусом. Согласно последним данным, количество инфицированных уже перевалило за тысячу (около 1,6 тысяч заболевших по данным ВОЗ от 02.03.2020).
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