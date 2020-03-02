Коронавирус папы Римского оказался фейковым, но тысяче итальянцев от этого не легче

В Ватикане прокомментировали слухи о коронавирусе у папы Римского Франциска. Информацию о болезни распространил портал МСМ News. Пресс-служба понтифика решительно опровергла данные сведения, назвав их "полным фейком".

Слухи о коронавирусе у папы Римского появились из-за отмены сразу нескольких важных мероприятий с участием Франциска. При этом в качестве причины были названы проблемы со здоровьем епископа Рима.

Как оказалось, речь шла об обычной простуде. Однако в МСМ News сообщили о коронавирусе, причём не только у понтифика, но и ещё у двух его помощников, которых якобы разместили в отеле в Ватикане, где им оказывается квалифицированная медпомощь.

Пользователи Twitter выразили сомнение в правдивости истории и оказались правы. Пресс-служба Ватикана выступила с опровержением информации о коронавирусе, назвав её "полным фейком".

Напомним, что в Италии катастрофически быстро растёт число заболевших китайским вирусом. Согласно последним данным, количество инфицированных уже перевалило за тысячу (около 1,6 тысяч заболевших по данным ВОЗ от 02.03.2020).