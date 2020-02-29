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Коронавирус отправил парламент Ирана в "отпуск" на неопределённый срок

29 февраля 2020, 02:39  •  72 • В мире
Распространение коронавируса отправило парламент Ирана в "отпуск" на неопределённый срок. Согласно последним данным, Сovid-19 заразились уже шесть чиновников.
Как сообщил представитель президиума парламента Асадулла Аббаси, работа законодательного органа будет остановлена до "последующего уведомления", пишет IRNA.
Ранее стало известно, что заразились коронавирусом вице-президент Ирана иммунолог Масумех Эбтекар, замминистра здравоохранения Ираджа Харирчи, член меджлиса Махмуд Садеки и еще несколько депутатов.
Кроме того, скончался от коронавируса бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи.
Власти Ирана 19 февраля сообщили о первых случаях заражения. Почти за 10 дней число заболевших достигло 245, скончались по крайней мере 26 человек.
Парадоксальным образом в число первых заболевших вошли влиятельные иранские чиновники. Однако настоящим потрясением для иранцев стало неожиданное заболевание вице-президента Ирана по делам женщин и семьи, борца за права представительниц прекрасной половины человечества, борца против гегемонии США, доктора медицинских наук, иммунолога, писателя и общественного деятеля Масуме Эбтекар, прозванной на Западе "иранской Мэри".

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