Коронавирус отнял последние рычаги давления: США не смогут уничтожить "Северный поток - 2" - эксперт

Главный научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в интервью "Экономике сегодня" ситуацию вокруг строительства "Северного потока - 2" и угрозу новых американский санкций в отношении РФ.

По мнению эксперта, вмешательству США в проект русского газопровода в скором времени будут активнее противостоять Берлин и весь Евросоюз в целом.

Он заметил, что ключевым действующим лицом в ЕС является канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая видит в сотрудничестве с РФ серьёзные выгоды для экономики своей страны. На фоне кризиса в связи с коронавирусом это звучит для Европы ещё актуальнее.

Недовольство в ЕС от грубоватой американской политики и экономическая неопределённость должны стать тем инструментом, который позволит достроить проект, - отметил Оленченко.

По его мнению, Вашингтон может ограничиться санкциями в отношении Самарского теплоэнергетического имущественного фонда, который теперь является владельцем судна-укладчика трубопровода "Академик Черский".

На большее Штаты не решатся, так как даже экономические ограничения против "Газпрома" станут для них ненужным внешнеполитическим риском, считает эксперт.