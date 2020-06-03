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Коронавирус отнял последние рычаги давления: США не смогут уничтожить "Северный поток - 2" - эксперт
03 июня 2020, 01:55 • 19 • Политика
США уже не смогут уничтожить "Северный поток - 2", уверен эксперт Владимир Оленченко. По его мнению, коронавирус отнял у них важные рычаги давления. Теперь даже Европа будет активнее выступать против американского вмешательства в её с Россией сотрудничество, считает он.
Главный научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в интервью "Экономике сегодня" ситуацию вокруг строительства "Северного потока - 2" и угрозу новых американский санкций в отношении РФ.
По мнению эксперта, вмешательству США в проект русского газопровода в скором времени будут активнее противостоять Берлин и весь Евросоюз в целом.
Он заметил, что ключевым действующим лицом в ЕС является канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая видит в сотрудничестве с РФ серьёзные выгоды для экономики своей страны. На фоне кризиса в связи с коронавирусом это звучит для Европы ещё актуальнее.
По его мнению, Вашингтон может ограничиться санкциями в отношении Самарского теплоэнергетического имущественного фонда, который теперь является владельцем судна-укладчика трубопровода "Академик Черский".
На большее Штаты не решатся, так как даже экономические ограничения против "Газпрома" станут для них ненужным внешнеполитическим риском, считает эксперт.
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