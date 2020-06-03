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Коронавирус, оружие и... парад Победы: Шойгу в беседе с главой Пентагона сделал ему предложение
03 июня 2020, 10:55 • 169 • Политика
Сергей Шойгу в беседе с главой Пентагона Марком Эспером сделал ему предложение посетить парад Победы, который пройдёт на Красной площади 24 июня. Также главы военных ведомств США и России обсудили темы коронавируса и контроля над оружием.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.
Как рассказали в ведомстве, российский министр пригласил главу Пентагона на парад в честь 75-й годовщины Победы, который состоится на Красной площади 24 июня.
Отмечается, что Шойгу и Эспер обсудили ряд ключевых тем, в том числе ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и меры по противодействию инфекции.
Кроме того, главы военных ведомств США и России поговорили о контроле над оружием и о региональной и информационной безопасности.
Ранее министр обороны сообщил, что парады, посвящённые Дню Победы, пройдут более чем в 20 городах. В них будут участвовать порядка 65 тыс. человек, почти 2 тыс. единиц техники и свыше 500 самолётов.
Отмечалось, что военнослужащие, которые будут задействованы в праздничных мероприятиях, будет иметь антитела к SARS-CoV-2.
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