Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Никакой это не мифический "Бук": Антипов обломками доказал свою ...
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
Главная / Политика

Коронавирус, оружие и... парад Победы: Шойгу в беседе с главой Пентагона сделал ему предложение

03 июня 2020, 10:55  •  169 • Политика
Сергей Шойгу в беседе с главой Пентагона Марком Эспером сделал ему предложение посетить парад Победы, который пройдёт на Красной площади 24 июня. Также главы военных ведомств США и России обсудили темы коронавируса и контроля над оружием.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.
Как рассказали в ведомстве, российский министр пригласил главу Пентагона на парад в честь 75-й годовщины Победы, который состоится на Красной площади 24 июня.
Отмечается, что Шойгу и Эспер обсудили ряд ключевых тем, в том числе ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и меры по противодействию инфекции.
Кроме того, главы военных ведомств США и России поговорили о контроле над оружием и о региональной и информационной безопасности.
Ранее министр обороны сообщил, что парады, посвящённые Дню Победы, пройдут более чем в 20 городах. В них будут участвовать порядка 65 тыс. человек, почти 2 тыс. единиц техники и свыше 500 самолётов.
Отмечалось, что военнослужащие, которые будут задействованы в праздничных мероприятиях, будет иметь антитела к SARS-CoV-2.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



169
Источник
Похожие новости
03 июня 2020, 01:55
Позор страны? Навальный одним оскорблением сдал самого себя
03 июня 2020, 01:55
"О как!" Элла Памфилова мягко поправила Алексея Венедиктова
03 июня 2020, 01:55
Коронавирус отнял последние рычаги давления: США не смогут уничтожить "Северный поток - 2" - эксперт
03 июня 2020, 01:55
"Стучать кулаком Путин может по-разному": На совещании с Мишустиным заметили неочевидные детали
03 июня 2020, 09:55
Американцы готовятся к войне - или с Россией, или с Китаем: Леонков заявил о "новой авантюре"
03 июня 2020, 09:55
Мир на пороге "безумных перемен": На Украине увидели приближение третьей мировой
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 июня 2020, 05:55
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США "з...
03 июня 2020, 01:55
Позор страны? Навальный одним оскорблением сдал самого себя
03 июня 2020, 01:55
"О как!" Элла Памфилова мягко поправила Алексея Венедиктова
03 июня 2020, 01:55
Коронавирус отнял последние рычаги давления: США не смогут уничтожить "Северный ...
03 июня 2020, 01:55
"Стучать кулаком Путин может по-разному": На совещании с Мишустиным заметил...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 мая 2020, 01:55
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на слова о Крыме
27 мая 2020, 23:20
Донбасс грозит передвинуть фронт: При Зеленском обстрелов стало в 2 раза больше, чем при Порошенко
27 мая 2020, 19:55
Лукашенко предложил Украине свою помощь в захвате Донбасса
31 мая 2020, 03:55
"Что это?": Роднина упрекнула артистов и бизнес в "вяканье". Пронько забросал её вопросами
28 мая 2020, 22:55
Крым жестко ответил на американский призыв к водной блокаде
28 мая 2020, 01:55
Удар молнии в Карслруэ, или Конец европейской солидарности
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.