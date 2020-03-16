Коронавирус оказался сильнее НАТО

Учения «Defender Europe – 20», к которым так долго готовились, под угрозой срыва

Командование Бундесвера приняло решение выйти из учений НАТО «Defender Europe – 20».

Военные учения «Защитник Европы – 20» были призваны стать самыми масштабными военными учениями в Европе за последние десятилетия, в которых задействовано более 40 тысяч военнослужащих НАТО. К началу учений была переброшена военная техника из Соединённых Штатов в Европу, технику разместили в основном в прибалтийских странах и в Польше. Сами учения начались в феврале и должны были продолжаться до июня. Однако коронавирус подкорректировал планы НАТО.

Отказ Германии от участия в учениях ставит под вопрос проведение самих учений, которые планировалось проводить на полигонах Германии и Польши.

Выход Германии из «Defender Europe 20» угрожает остановить все перемещения военной техники, поскольку этим занимаются 1500 немецких специалистов. Уже 15 марта был остановлен транзит американских военнослужащих через немецкие аэропорты «в связи с угрозой эпидемии коронавируса».

К месту учений немецкие специалисты по логистике успели доставить технику, включая танки и БМП, всего для одной бронетанковой бригады НАТО и то частично. Ещё 12 марта Министерству обороны США пришлось объявить, что программа учений будет сокращена. Теперь же эта программа находится под угрозой остановки.

Проблемы с проведением учений и в Норвегии, где должны были принять участие в манёврах 16 тысяч военнослужащих из 10 стран НАТО. Норвежская часть учений была основной частью манёвров под названием Cold Response 2020 («Холодный ответ»). Однако с «Холодным ответом» не сложилось с самого начала. Около полутора тысяч участников учений сразу попали в карантин, так как у одного из них был выявлен коронавирус. После чего Финляндия заявила, что её военные не будут принимать участие в манёврах. Пришлось эту часть учений исключить из программы, о чём и заявил руководитель штаба учений Defender Europe – 20 Руне Якобсен.

А в Нидерландах отказываются разгружать американские суда с военной техникой, прибывшие для участия в учениях. В порту объясняют, что не могут позволить американской военной бригаде перемещаться по территории страны. Предлагается вариант – простоять в карантине не менее двух недель. В ближайшие дни к двум судам в Нидерландах добавится третье.

Отказались от участия в учениях и Вооружённые силы Италии, о чём уже заявил министр обороны этой страны.

«После тщательного анализа ситуации, связанной с учениями Defender Europe 20 в свете текущей вспышки коронавируса, мы изменим эти манёвры, сократив количество военнослужащих США. Мероприятия, связанные с учением, будут соответствующим образом скорректированы. Мы будем тесно сотрудничать с союзниками и партнёрами для достижения наиболее приоритетных целей нашего обучения в Европе»,

– говорится в сообщении европейского командования НАТО (EUCOM).

Однако сегодня в Европе все ждут не сокращения программы, а полной отмены учений Defender Europe 20.