Коронавирус одержал четвёртую победу над авианосцами США. USS Nimitz тоже пал перед вирусом

Коронавирус одержал четвёртую победу в армии США. На этот раз жертвой инфекции пал корабль USS Nimitz. Первым об инциденте сообщило издание Politico. По данным журналистов, на авианосце нашли человека с положительным тестом на COVID-19. Но на карантин распустили лишь часть моряков.

При этом в командовании ВМФ США уверяют, что ситуация находится под контролем и ничего критического не происходит. Как передает Military.com со ссылкой на представителя 3-го флота США, моряк был в отпуске, когда в начале марта у него нашли коронавирус. С тех пор он не всходил на борт и не контактировал ни с кем из команды.

Есть ещё один моряк, у которого подозревают коронавирус. Но положительного теста ещё не пришло. По данным командования, все, кто с ним контактировал, сняты с корабля и помещены на карантин.

Это уже четвёртый случай, когда коронавирус находят на авианосцах США. До этого болезнь поразила моряков на кораблях USS Ronald Reagan и USS Carl Vinson.

Но самый скандальный случай произошёл с авианосцем "Теодор Рузвельт". Напомним, корабль находился на боевом дежурстве, когда ухудшилось самочувствие некоторых членов команды. Всего на корабле по штатному расписанию примерно 3200 человек экипажа и около 2500 военных, обслуживающих авиакрыло. По данным различных СМИ, на момент обнаружения первых заболевших COVID-19 на судне находилось чуть менее 5000 человек.

4 апреля на "Теодоре Рузвельте" зафиксировано 155 человек с коронавирусом. 7 апреля ВМС США сообщили о том, что число заражённых увеличилось до 230. Корабль находится на территории военной базы "Гуам". Капитан Бретт Крозье написал своему руководству рапорт о том, что на борту коронавирус, и попросил здоровых членов экипажа эвакуировать на берег. Документ попал к журналистам. После этого Крозье сняли с должности.